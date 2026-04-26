Tony Effe al battesimo della figlia con l’orologio a tre cifre: l’accessorio super costoso

Sabato 25 aprile, la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma ha ospitato il battesimo della piccola Priscilla, primogenita di Giulia De Lellis e Tony Effe.

Per l’occasione, la coppia ha scelto di seguire una linea stilistica improntata alla massima eleganza, optando per un look total white coordinato che ha trasmesso un’immagine di grande armonia e solennità. Nonostante la sobrietà cromatica degli abiti, a catturare l’attenzione dei più esperti è stato un dettaglio prezioso sfoggiato dal rapper romano, che non è passato inosservato nelle foto condivise sui social.

Un pezzo di alta orologeria al polso del rapper

Mentre il contesto religioso imponeva una certa compostezza, Tony Effe ha voluto impreziosire il proprio outfit con un pezzo da collezione che rappresenta l’apice della manifattura svizzera: un Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked. Si tratta di una versione estremamente rara in oro giallo, caratterizzata dal quadrante scheletrato che permette di ammirare il complesso meccanismo a doppia ruota del bilanciere.

Il valore di questo segnatempo giustifica ampiamente la definizione di “accessorio a tre cifre“. Da un’analisi del mercato attuale, che vede questo modello tra i più desiderati dai collezionisti internazionali, il prezzo oscilla sensibilmente a causa della scarsa reperibilità. Le quotazioni medie si attestano intorno ai 180.000 euro, confermando la passione del rapper per l’alta orologeria d’investimento e rendendo il pezzo l’indiscusso protagonista del suo look da cerimonia.

L’eleganza del bianco nella cornice romana: Tony e Giulia protagonisti

La scelta del bianco per entrambi i genitori ha sottolineato l’importanza del sacramento celebrato per Priscilla, nata lo scorso ottobre. Giulia De Lellis ha confermato il suo gusto per uno stile sofisticato, evitando eccessi e puntando su linee pulite che ben si sposavano con l’imponenza della Basilica romana.

L’evento, sebbene documentato attraverso alcuni scatti emozionanti su Instagram, ha mantenuto un profilo intimo, riunendo le famiglie e gli amici più stretti in un momento di gioia privata.