Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono stati la scorsa settimana tra gli ospiti di Verissimo, il contenitore del weekend di Canale 5 con la conduzione di Silvia Toffanin. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 e il ballerino di Amici hanno ufficializzato sul piccolo schermo la loro storia d’amore, in realtà già resa nota via social.

Zorzi ha dichiarato innanzitutto che si sarebbe trattato della prima e unica volta in cui avrebbero parlato della loro relazione in tv, in quanto è meglio tenere certe cose per se stessi. L’intervista a Verissimo è quindi un’eccezione, un one shot come quei cantanti che hanno avuto successo con un unico singolo, un hapax legomenon come si dice in filologia classica per quei termini che ricorrono una sola volta. Proprio il programma avrebbe avuto un ruolo decisivo nel farli conoscere, in quanto l’influencer aveva visto per la prima volta Stanzani proprio a Verissimo, nella puntata successiva alla sua intervista.

I due hanno spiegato che hanno preferito mantenere nascosta la loro love story in quanto entrambi provenivano da un periodo di sovraesposizione (soprattutto Zorzi tra l’abolito Il Punto Z, Maurizio Costanzo Show e un programma radio era onnipresente).

Sette giorni dopo l’intervista ad Alessandro Zan, onorevole del Partito Democratico padre del disegno di legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo affossato al Senato, Silvia Toffanin ha confermato la sua professionalità nel trattare le persone LGBT alla stregua di quelle eterosessuali, non solo senza buonismi ma anche senza incappare in gaffes.

Non capita tutti i giorni che una coppia gay famosa si racconti in televisione – d’altronde i coming out nel mondo dello showbiz non sono ancora così diffusi – così siamo arrivati nel 2021 con due ragazzi famosi che si amano che raccontano la loro storia d’amore a colpi di Instagram Stories, video, foto, insomma la quotidianità delle persone LGBT non ha fatto in tempo a essere narrata in televisione che è già approdata sui social network. Non è mai troppo tardi, ma forse qualcosa prima si poteva fare.