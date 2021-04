Partirà domani sera, alle 20:45, su Mediaset Play, un nuovo appuntamento dedicato a L’Isola dei Famosi, condotto da Tommaso Zorzi, che passerà dai panni di opinionista del reality a quelli, fino ad ora per lui inediti, di presentatore. Il nuovo show disponibile sulla piattaforma digitale di Mediaset, che rappresenta una sorta di prova generale in vista di un progetto televisivo che dovrebbe nascere nei prossimi mesi, avrà come titolo Il Punto Z, con un evidente richiamo alla rubrica già firmata dallo stesso Zorzi all’interno dell’Isola.

Il programma sarà un mix di vari elementi, attinti da generi diversi, dal game al varietà, fino al late show, nel quale fra l’altro l’influencer si è già cimentato a modo suo nel GF Late Show, all’interno appunto della casa del Grande Fratello Vip. Giulia Salemi sarà la prima ospite di Tommaso Zorzi e si sottoporrà quindi alle sue pungenti domande.

Nel programma, che avrà come sigla Sugli Sugli Bane Bane, dove saranno coinvolte Ilary Blasi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, non mancheranno anche momenti di gioco, uno dei quali sarà rappresentato da una nuova riproposizione dello storico gioco dei fagioli fatto a Pronto Raffaella? dalla Carrà; questa volta bisognerà invece indovinare il numero di piselli contenuti nel barattolo. Gli ospiti che si alterneranno nel corso delle puntate poi dovranno scrivere una lettera contenente un messaggio che non hanno il coraggio di rivelare a voce, di persona, a Zorzi, che però alla fine di ciascuna puntata avrà modo di leggere le parole a lui indirizzate.

Per la prima puntata è inoltre atteso un collegamento con Maurizio Costanzo, che, dopo aver scelto di avere nel cast fisso del Maurizio Costanzo Show il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, impartirà a Tommaso Zorzi una sorta di battesimo televisivo, con l’auspicio di accompagnare con fortuna il cammino professionale del neo conduttore.