Tommaso Zorzi e Gabriel Garko si sono visti più volte tra Milano e Roma all’indomani della vittoria dell’influencer milanese venticinquenne al Grande Fratello Vip 5. A scriverlo il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, che mostra i due in copertina.

I due sembrerebbero essere diventati buoni amici, in maniera niente affatto scontata. Proprio Zorzi infatti aveva commentato il coming out dell’attore delle fiction Ares dicendo “Come se ce ne fosse bisogno“, tanto da suscitare la risposta piccata di Garko via social.

In realtà, una volta terminato il reality show, il vincitore del programma ha contattato sempre tramite social network l’interprete di Tonio Fortebracci ne L’Onore e il Rispetto, scusandosi per quella frase e ponendo quindi fine a ogni malinteso.

Adesso tra i due pare sia tornato il sereno e che il rapporto si sia trasformato in una frequentazione amichevole, anche se qualcuno ha ipotizzato possa esserci qualcosa di più. Difficile dirlo: se Tommaso Zorzi continua a professarsi single dichiarato, non sappiamo invece se il co-conduttore di Sanremo 2016 sia ancora legato a Gaetano, dopo avere avuto una relazione con il collega Gabriele Rossi.

Ricordiamo che Gabriel Garko aveva fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 per incontrare l’attrice Adua Del Vesco – all’anagrafe Rosalinda Cannavò – per rivelare al pubblico che la loro storia d’amore altro non era stato che una “favola” e parlando di un segreto di Pulcinella. Successivamente, una settimana dopo, l’attore 48enne era andato ospite da Silvia Toffanin a Verissimo dichiarando esplicitamente la propria omosessualità e che gli era stato consigliato di non rivelare il proprio orientamento sessuale, non specificando tuttavia chi fosse stato a raccomandargli di mantenere questo segreto sulla sua vita privata.

Insomma, Tommaso Zorzi e Gabriel Garko sembrano essere ora in buonissimi rapporti e tra i due pare iniziata una solida amicizia.

Foto: account Instagram Chi