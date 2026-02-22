Tommaso Paradiso, età, dove vive, carriera, Thegiornalisti, compagna, figli. Tutto sul cantante

Tommaso Paradiso è una delle voci più apprezzate del pop italiano contemporaneo. Cantautore, autore e frontman di una delle band simbolo degli anni 2000, ha saputo trasformare ricordi, malinconie e amori in canzoni capaci di diventare veri e propri inni generazionali. Nato a Roma il 25 giugno 1983, Tommaso Paradiso è cresciuto nel quartiere Prati, tra cinema anni ’80, partite di calcio e una grande passione per la musica. Oggi ha 42 anni e mantiene un legame fortissimo con la Capitale, città che continua a ispirare il suo immaginario artistico e dove vive con la sua famiglia.

Roma è spesso protagonista nei suoi testi, diventando quasi un personaggio ricorrente nelle sue canzoni. Prima del successo da solista, Paradiso è stato l’anima e la voce dei Thegiornalisti, band indie-pop fondata nei primi anni Duemila. Il grande pubblico li scopre con album come Completamente Sold Out e Love, che consacrano il gruppo nelle classifiche italiane. Brani come “Riccione”, “Pamplona” e “Felicità puttana” diventano tormentoni radiofonici, capaci di raccontare con leggerezza e nostalgia le emozioni di un’intera generazione.

Lo stile è diretto, romantico, cinematografico: un mix che rende Paradiso uno degli autori più riconoscibili del panorama italiano. Nel 2019 arriva la svolta: l’addio alla band e l’inizio di una nuova fase artistica. Dopo l’uscita dai Thegiornalisti, Tommaso Paradiso intraprende la carriera solista con determinazione. Pubblica singoli come “Non avere paura”, “I nostri anni” e “Ma lo vuoi capire?”, mostrando una maturità artistica più intima e personale. Il suo percorso da solista conferma la capacità di scrivere canzoni immediate, ma profonde, sempre sospese tra nostalgia, sogni e quotidianità. Parallelamente, continua a lavorare come autore per altri artisti, consolidando la sua versatilità artistica.

Vita privata: la compagna e la figlia

Accanto al successo professionale, c’è una dimensione privata che Paradiso protegge con discrezione. Dal 2017 è legato sentimentalmente a Carolina Sansoni, imprenditrice e figura creativa lontana dal mondo dello spettacolo. La loro relazione, nata quasi per caso durante una partita di calcio, è cresciuta nel tempo fino a diventare una solida storia d’amore. Nel 2025 la coppia ha accolto la loro prima figlia, Anna. La nascita della bambina ha rappresentato un momento di grande felicità per il cantante, che ha condiviso pubblicamente l’emozione di diventare padre.

Oggi Tommaso Paradiso vive una fase di equilibrio tra carriera e famiglia, diviso tra studio di registrazione e vita domestica, senza mai perdere quella vena romantica che lo ha reso celebre.

Tommaso Paradiso tra i big di Sanremo 2026

Tommaso Paradiso è tra i big in gara a Sanremo 2026. Per lui la partecipazione alla kermesse rappresenta una svolta storica, una nuova esperienza che fino ad oggi ha evitato di fare. La canzone che porta sul palco è “I romantici”, un brano che fa della sincerità, dell’amore e della nostalgia il suo cuore pulsante.

Paradiso ha affermato che si tratta di “una dedica d’amore” e di una delle canzoni più spontanee e autentiche che abbia mai scritto, pensata per parlare di sentimenti veri e delle persone care nella sua vita. Nel corso della serata delle cover, prevista per venerdì 27 febbraio, Paradiso si esibirà con un pezzo iconico della musica italiana: “L’ultima luna” di Lucio Dalla, interpretato insieme alla storica band Stadio.