Un nuovo programma di inchieste e di interviste per Rai 3: si chiama Todo Modo ed occupa la difficile serata del sabato. Questo non impedisce, però, di poter proporre al pubblico storie molto forti legate al tema della lotta contro la criminalità organizzata, con le testimonianze raccolte da Emilia Brandi, alla guida del programma. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura.

Todo Modo Rai3, puntate

Prima puntata, 23 marzo 2024

“Terra e Pace”

Si parla di Calabria, ‘ndrangheta e femminicidio con Nicola Gratteri, magistrato sotto scorta, che accompagnerà in studio il racconto di Emilia Brandi. Il focus è incentrato su tre storie di stretta attualità legate alla morsa criminale dei clan per il possesso e il controllo del territorio, a cominciare da quella di Maria Chindamo, imprenditrice di 42 anni uccisa nel 2016.

Todo Modo Rai3, quando va in onda?

Il programma va in onda a partire da sabato 23 marzo 2024, alle 21:45, su Rai3.

Todo Modo Rai3, cos’è?

"Todo Modo" con sottotitoli Emilia Brandi racconta a #TodoModo la storia di chi è stato coinvolto, per scelta, per legami familiari o per semplice vendetta dentro le trame oscure e l'abisso della violenza della criminalità organizzata e chi ha lottato per venirne fuori.Da questa sera, alle 21.45 su Rai3 , accessibile con sottotitoli a pagina 777 di Televideo a cura di #RaiPubblicaUtilità. Posted by RaiAccessibilità on Tuesday, March 19, 2024

Il programma si prefigge di entrare nel mondo della criminalità organizzata attraverso reportage inediti, testimonianze e ospiti d’eccezione. Ogni puntata Emilia Brandi racconta la storia di chi è stato coinvolto, per scelta, per legami familiari o per semplice vendetta dentro le trame oscure e l’abisso della violenza della criminalità organizzata e chi ha lottato per venirne fuori.

Stando a quanto detto da Brandi al RadioCorriereTV, Todo Modo raconta “storie tragiche, drammatiche, però dal punto di vista emotivo dei protagonisti, andando anche oltre l’inchiesta. Questi sono i temi che abbiamo cercato di non perdere in questo nuovo appuntamento che parlerà di legalità, dello Stato, dell’equità della giustizia. Al centro della narrazione anche le testimonianze dei nostri ospiti in studio, che ci stimoleranno a una riflessione più ampia”. Il programma è una produzione Rai, realizzata dal Centro di Produzione di Napoli per quanto riguarda lo studio, e montato invece a Roma, nel Centro di Produzione di via Teulada.

Todo Modo, significato

Cosa significa Todo Modo? Il titolo del programma è un riferimento agli “Esercizi spirituali” di Ignazio di Loyola: “Todo modo para buscar la voluntad divina”, ovvero “Ogni mezzo per ottenere la volontà divina”.

Leonardo Sciascia fece suo questo motto, usandolo come titolo di un suo romanzo del 1974, che ha liberamente ispirano un film del 1976 di Elio Petri. “Mi è sembrato la sintesi perfetta per quello che volevo fare io”, ha spiegato Brandi, “testimoniare una battaglia, una conquista a fin di bene. E poi c’è il romanzo metafisico in cui tutto si mischia, in cui i confini sono sempre labili, attraversabili”.

Todo Modo, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima edizione del programma sono tre, in onda il sabato sera. L’ultima puntata va in onda il 6 aprile.

Todo Modo, conduttrice

Alla guida del programma c’è Emilia Brandi, giornalista nota per aver ideato e condotto Cose Nostre. Nata nel 1976, in Rai ha lavorato anche per Un giorno in pretura, 47 35 Parallelo Italia e La Storia Siamo Noi.

Todo Modo su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere Todo Modo in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.