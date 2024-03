Todo Modo, il lavoro di Cose Nostre ottiene la vetrina della prima serata di Rai 3

Todo Modo, che ha debuttato ieri sera su Rai 3 (qui per leggere gli ascolti), non è altro che un premio per il lavoro che da anni la squadra di Cose Nostre fa. Con Todo Modo, infatti, il racconto della mafia arriva nel prime time di Rai 3, nella particolare serata del sabato.

A guidare il racconto è Emilia Brandi, che lo fa sapientemente da diverse edizione in Cose Nostre. I due programmi sono accomunati dal racconto della criminalità mafiosa. In Todo Modo, che presenta una durata da prima serata (due ore di trasmissione), al racconto delle storie delle vittime della mafia si alterna la presenza in studio del magistrato Nicola Gratteri.

Il cuore della narrazione è sempre dato dalle vittime della mafia, che nel corso della prima puntata hanno come minimo denominatore comune una terra, la Calabria. Alcune di queste storie sono note al pubblico televisivo, come quella di Maria Chindamo, raccontata e seguita fin dai suoi inizi da Chi l’ha visto?.

Altre storie, invece, hanno toccato solo marginalmente le cronache nazionali e sono magari state dimenticate dal pubblico. Todo Modo non viene meno allo stile asciutto e non retorico a cui Cose Nostre ha abituato. È la dimostrazione che parlare di mafia in tv non deve comportare sempre toni indignati e retoriche ampollose.

Todo Modo conferma che la sobrietà e il distacco possono essere due ottimi approcci per raccontare storie di mafia. Per questo Todo Modo pare più un premio e un riconoscimento al lavoro svolto da anni da Cose Nostre che una reale novità televisiva. Il racconto della mafia nella serata del sabato sera, già tentato da Saviano con Insider, pare particolarmente insidioso.

Se da una parte si può apprezzare l’audacia, dall’altra non si può non cogliere la non competitività di una proposta del genere. Se è un premio per Cose Nostre va bene, se deve essere una soluzione per il futuro qualche dubbio viene.