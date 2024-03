Gli ascolti tv del sabato, col debutto del Serale di Amici 23 su Canale 5 e un’altra puntata speciale de L’Eredità, questa volta dedicata ai 70 anni della Rai. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la prima puntata di Amici 23 – Il serale (live, recensione) ha ottenuto 3.768.000 telespettatori, share 26,68%. Su Rai 1 L’Eredità – Viva la Rai ha ottenuto 2.367.000, 15,65%. Su Rete 4 il film I 2 superpiedi quasi piatti ha registrato un netto di 1.027.000 telespettatori, share 6,33%. Su La7 In altre parole è stato visto da 1.008.000 telespettatori, share 5,60%. Su Italia 1 il film d’animazione Kung Fu Panda ha raccolto un netto di 747.000 telespettatori, share 4,21%. Su Rai 2 Le indagini di Sister Boniface 511.000, 2,75%, e 452.000, 2,70%. Su Nove Accordi & Disaccordi ha registrato 442.000 telespettatori, share 2,58%. Sul 20 l’amichevole Francia – Germania ha registrato un netto di 442.000, 2,42%. Su Rai 3 Todo Modo ha registrato 432.000 telespettatori, share 2,76%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 397.000, 2,20%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari tuoi 5.490.000, 29,25%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.974.000 telespettatori, share 15,81%. Su Rai 2 Tg2 Post 579.000, 3,04%. Su Rai 3 Blob ha registrato 854.000, 4,94% e a seguire Che sarà… 579.000, 3,13%. NCIS su Italia 1 registra 1.163.000 telespettatori, share 6,26% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 633.000 telespettatori, share 3,51% e nella seconda 670.000, 3,53%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 544.000, 2,95%. Su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 488.000 telespettatori, share 2,66%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.754.000 telespettatori, share 21,69%, e nel game un netto di 3.935.000, 25,70%. Su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.028.000 telespettatori, share 17,27% e nel game un netto di 2.908.000, 19,70%. Su Rai 2 The Blacklist ha ottenuto un netto di 287.000, 1,70%, mentre Italia 1 con CSI: Miami ha ottenuto 563.000 telespettatori, share 3,38%. Terra amara su Rete 4 ha raccolto 398.000 telespettatori, share 2,35%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte un netto di 1.257.000, 23,73% e nella seconda 1.088.000, 22,99%. Buongiorno Benessere 1.024.000, 20,85%, Origini 1.062.000, 17,72%, Linea verde Start 1.447.000, 18,01%; Linea verde Life 2.443.000, 20,62%. Su Rai 2 Sci Alpino – Coppa del Mondo: Discesa femminile ha registrato 424.000 telespettatori, share 5,97%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 281.000, 5,05%, Mi manda Raitre 192.000, 3,97%; dopo il Tg3 la rubrica TG3 Il settimanale 646.000, 6,08%, Tg3 Petrarca 421.000, 3,23%; Tg3 Mezzogiorno Italia 481.000, 3,33%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.281.000, 16,82% mentre su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 126.000 telespettatori, share 2,04%. Su Rete 4 il film Poirot – Assassinio sull’Orient Express ha dato la linea al Tg4 con un netto di 93.000 telespettatori, share 1,84% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 531.000, 4,19%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 201.000 telespettatori, share 4,13%, nel segmento News 150.000, 3,98% e nel Dibattito 203.000, 3,83%; quindi Coffee Break Sabato 173.000, 3,64%, L’ingrediente perfetto – A tu per tu 96.000, 1,31%; L’Aria Che Tira – Diario 138.000, 1,33%; Like – Tutto ciò che piace 203.000, 1,53%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Bianca – Il meglio di ha ottenuto 1.757.000, 13,64%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.201.000, 11,17%, quindi A Sua immagine nella prima parte 819.000, 8,57%, e nella seconda 869.000, 9,73%; Italia Sì nella prima parte 1.281.000, 14,07%, e nella seconda 1.823.000, 17,29%. Su Rai 2 Storie di donne al bivio 605.000, 4,63%; Mi presento ai tuoi 349.000, 3,19%; Top – Tutto quanto fa tendenza 264.000, 2,77%; Bellissima Italia Generazione Green 208.000, 2,36%; Full Contact 157.000, 1,61%. Su Rai 3 Tv Talk 880.000, 8,14%, e nel segmento Extra 723.000, 7,41%; 100 anni di notizie 424.000, 4,76%; Presa Diretta in replica, ha ottenuto nella presentazione 340.000, 3,91% e nel programma 584.000, 5,79%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.418.000 telespettatori, share 17,73%; Endless Love 2.225.000, 20,43%; Verissimo 1.970.000, 22,28% e nei Giri di Valzer 1.777.000, 17,92%. Su Italia 1 Drive Up 463.000, 3,31%; il film Il Signore degli Anelli – Le due torri, seconda parte, un netto di 310.000, 2,88%; Walker 231.000, 2,62%, Due uomini e 1/2 185.000, 1,93%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 642.000 telespettatori, 5,16% di share; il film Colombo 410.000, 4,24%. Su La7 il film La Torre di Babele 257.000, 2,11%; La7 Doc 138.000, 1,40%; Eden – Un pianeta da salvare 244.000, 2,19%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Techetechetè Top Ten 863.000, 11,74%; I vinili di… 357.000, 8,14%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 292.000 telespettatori, share 2,31%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 431.000, 4,70%. Su Canale 5 lo Speciale Tg5 – The Boss, nato per correre ha ottenuto 731.000, 16,39%. Su Italia 1 il film C’era una volta il Principe Azzurro un netto di 322.000, 3,12%. Su Rete 4 il film Il colore viola un netto di 200.000, 3,14%. Su La7 il film Uomini che odiano le donne un netto di 73.000, 1,34%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 4.276.000, 29,56%; ore 20:00 4.550.000, 26,22%.

