Tiziano Ferro chi è: età, figli, divorzio, dove vive, compagno, Sanremo 2026

Nato a Latina il 21 febbraio 1980, Tiziano Ferro cresce in una famiglia di origini venete composta dal padre Sergio, geometra, dalla madre Giuliana e dal fratello minore Flavio. La musica entra nella sua vita prestissimo: a cinque anni riceve in regalo una tastiera e inizia a scrivere le prime canzoni. Non è un gioco passeggero, ma l’inizio di un percorso che diventerà identità, rifugio e futuro.

L’adolescenza non è semplice. Tra episodi di bullismo e un periodo segnato dalla bulimia – che lo porta a pesare 111 chili – Ferro affronta fragilità profonde. È proprio in quegli anni che la musica diventa ancora più centrale: studia canto, chitarra classica, pianoforte e batteria, entra nel 1996 nel Big Soul Mama Gospel Choir di Latina e sperimenta anche come speaker radiofonico e doppiatore. La determinazione è già chiara.

La svolta nella carriera

La svolta arriva nel 2001 grazie all’incontro con i produttori Mara Maionchi e Alberto Salerno. Nasce così Xdono, il singolo che lo proietta immediatamente oltre i confini italiani, fino al terzo posto nella classifica dei singoli più venduti in Europa nel 2002. L’album d’esordio, Rosso relativo, supera i 2,5 milioni di copie vendute nel mondo e segna l’inizio di una carriera in costante ascesa.

Negli anni successivi pubblica dischi che diventano colonne sonore generazionali: 111, Nessuno è solo, Alla mia età, L’amore è una cosa semplice, Il mestiere della vita, Accetto miracoli e Il mondo è nostro. Con oltre 20 milioni di dischi venduti, Ferro si afferma come uno degli artisti italiani più riconoscibili a livello internazionale, collaborando con nomi come Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Alessandra Amoroso, Luca Carboni, Elisa, ma anche Alicia Keys e Mary J. Blige. Dal 2021 è membro votante della giuria dei Grammy Awards.

La sua storia non è fatta solo di numeri, ma anche di scelte personali coraggiose. Nel 2010 fa coming out in un’intervista a Vanity Fair, un passaggio che segna profondamente il suo percorso umano e pubblico. Nel 2016 si trasferisce a Los Angeles, dove incontra Victor Allen.

I due si sposano civilmente a Sabaudia nel luglio 2019 e celebrano una seconda cerimonia a Los Angeles. Nel 2022 diventano genitori di Margherita e Andres. Nel 2023 Ferro annuncia il divorzio, ufficializzato all’inizio del 2024.

Oggi la villa di Los Angeles, con il suo studio di registrazione, rappresenta un nuovo centro creativo. Perché se c’è un filo rosso nella storia di Tiziano Ferro è proprio questo: trasformare le fragilità in musica, le cadute in ripartenze, la vita – in tutte le sue sfumature – in canzoni capaci di parlare a milioni di persone.