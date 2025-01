Tiziana Costa: chi è la nuova campionessa de L’Eredità (che ha vinto 160.000 euro)

Nell’ultima puntata de ‘L’Eredità‘, andata in onda, martedì 7 gennaio 2024, una nuova campionessa è approdata alla ghigliottina. Si tratta di Tiziana Costa. La concorrente, alla prima puntata, si è portata a casa, il montepremi di 160.000 euro trovando la parola in comune tra ‘fiume’, ‘tratto’, ‘Riccardo Fogli’, ‘Puntate’ e ‘Leggero’ ovvero ‘Romanzo’. Non ha mai dimezzato la cifra inziale.

Conosciamola meglio:

Chi è Tiziana Costa de L’Eredità? Età, lavoro, Instagram

Tiziana è una traduttrice romana. Non conosciamo la sua età.

Si legge sul suo profilo Linkedin: “Lavoro nel settore delle traduzioni da più di trent’anni (oltre una certa età è meglio sorvolare…) e non ho mai avuto problemi a trovare clienti; anzi, per anni ne ho avuti talmente tanti che ho dovuto “sfrondare” per non rischiare l’esaurimento nervoso. Amo tantissimo il mio lavoro e ho avuto l’occasione di cimentarmi in moltissimi settori, tra cui anche l’editoria traducendo i romanzi rosa della Curcio Editore e della Mondadori e un romanzo di avventura di Karl May (“Cacciatori di uomini”).

Poi, negli anni, mi sono progressivamente avvicinata al mondo automobilistico fino a farmi coinvolgere totalmente, quasi in simbiosi con la Casa tedesca per cui traducevo.

Ma poi i tempi sono cambiati, evidentemente anche perché le esigenze dei clienti cambiavano e – tra Internet, globalizzazione, digitalizzazione, transcreazione e localizzazione – il singolo traduttore non bastava più: ci voleva l’agenzia. Ma forse – in fondo – è stata tutta una questione di costi. E così è cominciata la guerra al ribasso: le tariffe sono scese progressivamente, le aziende hanno cominciato a cercare i fornitori con le offerte più convenienti “all inclusive” e i traduttori “indipendenti” come me si sono ritrovati a combattere su più fronti, alla ricerca del lavoro perduto tra i meandri del web.

Con tutto ciò voglio dire che, se dopo quasi quarant’anni di lavoro mi ritrovo a cercare di rinnovarmi mentre parallelamente tento di riallacciare un rapporto ormai sempre più sfuggente, mi chiedo quanto possa essere difficile per i giovani che si approcciano a questo lavoro. Il periodo d’oro dei traduttori, per me, sembra volgere al termine: tra MT e AI, l’essere umano fa sempre più fatica ad emergere. E voi colleghi cosa ne pensate? Sono troppo pessimista (io che sempre ho visto il bicchiere mezzo pieno)? Mi piacerebbe conoscere il vostro parere”.

Ad oggi, però, non abbiamo altre info sulla sua vita privata. Se sia sposata e/o se abbia dei figli. E’ presente su Instagram con l’account @tiziana7895.