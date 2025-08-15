Titoli imperdibili su Prime Video per il mese di agosto, tra film e serie almeno 15 da non perdere

Prime Video torna a fare compagnia a milioni di persone, e lo fa con la messa in onda di film e serie tv. Agosto è un mese all’insegna del mare, del relax e della spensieratezza ma, nonostante questo, gli appassionati non possono smettere di trascorrere le proprie ferie guardando storie sul piccolo schermo. Molti sono tra l’altro innamorati del momento in cui, con una bibita in mano, si siedono sul divano e assaporano quello che propongono le piattaforme streaming. Ecco tutti i film e le serie tv da guardare ad agosto su Prime Video.

Subservience dal 2 agosto

Il thriller sci-fi (2024) è diretto da S.K. Dale e vede come protagonista Megan Fox nei panni di Alice, un’androide domestica intelligente che diventa però molto presto minacciosa. La sceneggiatura è a cura di Will Honley e April Maguire, mentre nel cast ci sono Michele Morrone, Madeline Zima, Matilda Firth e Andew Whipp. Il caposquadra Nick fa entrare in casa l’androide Alice per aiutare con la moglie gravemente malata e i due figli. La donna si mostra all’inizio molto preoccupare, ma sviluppa in seguito autocoscienza, si affeziona troppo a Nick e diventa possessiva nei confronti di tutta la famiglia.

Il blindato dell’amore dal 6 agosto

Questa è invece un’action comedy e parla di due guardie giurate molto diverse tra loro: Russell e Travis, che cadono nell’imboscata orchestrata da un gruppo di criminali guidati da un’astuta stratega Zoe. Il loro piano va ben oltre il semplice furto di denaro e, mentre attorno a loro si scatena il caos, il duo dovrà affrontare numerosi – e gravi – pericoli, oltre che una giornata storta che continua a peggiorare. Il cast include Eddie Murphy, Pete Davidson e Keke Palmer.

Mira dall’8 agosto Il film è ambientato nel futuro prossimo e racconta la storia dell’adolescente Valeria “Lera” Arabova. La ragazza vive con la madre, il patrigno e il fratellino a Vladivostok. Suo padre Valery è un ingegnere spaziale a bordo della stazione orbitante Mira e, ormai da tempo, ha perso di vista sua figlia, con cui comunica solo mediante il telefono satellitare. All’improvviso uno sciame di meteoriti colpisce la Terra e Lera si ritrova così intrappolata nella distruzione. La sola speranza è quella di seguire le istruzioni del padre da remoto, con l’utilizzo di sistemi satellitare e l’intelligenza artificiale a bordo della stazione. Quando quest’ultima subisce danni, l’ansia cresce e la figlia risulta essere in serio pericolo.

Butterfly dal 13 agosto Questa è invece una serie spy thriller, che vede come protagonista David Jung, un ex agente dell’Intelligence statunitense che si è trasferito in Corea del Sud. La sua vita apparentemente tranquilla viene però rovinata quando torna ad essere perseguitato dal suo passato: Rebecca, una giovane agente dell’organizzazione Caddis, riceve infatti l’ordine di ucciderlo. La donna scopre in realtà che l’uomo che l’ha creduto morto per tutta la vita è in realtà suo padre. I due sono quindi profondi e tormentati, tanto che dovranno scegliere le conseguenze del passato, tra vendetta e riconciliazione.

Io e Lulù dal 13 agosto La commedia è diretta da Channing Tatum e Reid Carolin, e racconta la storia del soldato Briggs che deve compiere un viaggio lungo la costa del Pacifico al fine di portare Lulù, il cane compagno di missioni belliche del sergente Nogales, al funerale di quest’ultimo, morto a causa di un incidente automobilistico. Dopo anni trascorsi in guerra, il cane ha sviluppato un carattere difficile e imprevedibile alle reazioni. Nel corso del viaggio, il soldato e l’amico a quattro zampe stringono però un legame fortissimo.

Abandoned: the woman in the decaying house dal 15 agosto Il film parla di colei che è diventata nota in Brasile come “la signora con la crema bianca in viso”. Dopo 30 anni di silenzio, una vittima condivide infatti nuovi dettagli sull’orrore vissuto nella casa della donna. Questo nuovo prodotto Prime racconta il caso che ha scosso il Brasile nel 2022: una strana signora che abitava in una villa in rovina in un quartiere privilegiato di San Paolo è stata accusata, insieme all’ex marito, di aver aggredito – per quasi 20 anni – una domestica negli Stati Uniti, messa in condizioni di schiavitù. La docu-serie porta quindi avanti l’inchiesta condotta dal giornalista Chico Felitti in uno dei podcast più ascoltati del Brasile.

Sleeping Dogs dal 15 agosto Il film thriller è tratto dal romanzo The Book of Mirrors di E.O. Chirovici. La protagonista è Roy Freeman, un ex detective affetto da una malattia neurologica degenerativa che compromette la sua memoria. In passato viene riaperto un caso di omicidio, quello dell’assassinio di un famoso professore universitario, e Roy viene coinvolto nelle indagini. L’uomo deve quindi affrontare verità nascoste e inganni mai detti.

Betty la Fea: la storia continua – Stagione 2 dal 15 agosto Arriva il sequel dell’iconica telenovela colombiana Yo soy Betty, la Fea. Betty è diventata – 20 anni dopo – una professionista di successo e madre, e ha ripreso segretamente la sua relazione con Armando dopo il loro divorzio pubblico. In questa seconda stagione c’è una reinvenzione personale, oltre che le dinamiche familiari e le seconde possibilità. La serie resta fedele alla storia originale.