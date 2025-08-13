Tina Cipollari e la foto “rubata” in ospedale: l’opinionista rassicura i fan, la verità sullo scatto

Tina Cipollari è stata immortalata in ospedale, e la foto ha fatto preoccupare i fan. La segnalazione era arrivata sul profilo social dell’esperta di gossip Denianira Marzano e aveva già fatto il giro del web. L’opinionista di Uomini e Donne tornerà intanto ad occupare il suo posto nel dating show durante la prossima stagione televisiva.

Tina Cipollari e la foto in ospedale

Lo scatto è subito diventato virale e ritrae Tina al pronto soccorso dell’ospedale di Olbia. Sono stati in molti a riconoscerla e a chiedersi cosa fosse successo alla Vamp di Uomini e Donne, che negli anni ha rappresentato un elemento fondamentale del programma di Maria De Filippi. La foto ritrae quindi Tina seduta, apparentemente tranquilla, mentre indossa degli occhiali da sola e mentre è intenta a mangiare uno snack. Alcuni hanno detto che potrebbe non essersi trattata di un’emergenza, ma solo di un controllo passeggero. In realtà non sono stati divulgati subito dettagli sul motivo che ha portato la Cipollari a recarsi in ospedale: alcuni hanno ipotizzato che si fosse trattata di una semplice visita, altri di un controllo di routine, anche se non si è esclusa la possibilità che lei si fosse recata in ospedale per accompagnare qualche amico o parente.

I fan hanno comunque reagito nel totale rispetto della sua privacy, anche perché la stessa Tina è sempre stata molto riservata e ha voluto sin dall’inizio mantenere le giuste distanze tra la sua vita lavorativa e quella personale.

Tina ha rotto il silenzio sui social

Qualche ora dopo, è arrivata la dichiarazione ufficiale da parte dell’opinionista, che ci ha tenuto a chiarire ogni dubbio. La protagonista di Uomini e Donne ha infatti parlato di quello che è accaduto sui suoi profili social ufficiali.

“Volevo rassicurare tutte le persone che si sono preoccupate per me a causa della foto che si è diffusa oggi” – ha detto lei – “Ero sì in ospedale, ma per accompagnare una mia amica per una visita di controllo. Grazie a tutti per il bene e l’affetto”.