Tina chiama il medico per Gemma, lei crolla per Mario: gli spoiler di Uomini e Donne

Nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne, Gemma è scoppiata a piangere e Gemma ha (di nuovo) chiamato il medico.

Il 1 dicembre sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. L’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha dato qualche anticipazioni su quello che è successo in studio. Ancora colpi di scena per il dating show di Maria De Filippi, e anche stavolta la protagonista è Gemma Galgani, protagonista di frequentazioni e di alti e bassi continui.

Grande delusione per Gemma

La dama torinese ha chiuso la sua frequentazione con Roberto e Antonio, due cavalieri che stava conoscendo. Gemma è stata quindi invitata a ballare da Mario Lenti e, durante il ballo, è scoppiata a piangere. Un episodio che ha fatto preoccupare tutti, soprattutto Gianni Sperti e Tina Cipollari. Quest’ultima ha come sempre ironizzato e ha chiamato il medico. Tra l’altro, il gesto di Mario è stato visto come un tentativo di riavvicinamento nei confronti di Gemma, anche se Barbara De Santi ha svelato che le aveva detto che non voleva uscire più con la Galgani.

Tra Mario e Barbara potrebbero quindi riaccendersi i riflettori, dopo l’accusa del cavaliere alla dama. Secondo quanto detto da Mario, quest’ultima avrebbe chiuso la frequentazione perché era influenzata dalle opinioni in studio. In studio è stato inoltre dato spazio a Federico Mastrostefano, sempre più protagonista del programma.

Nuova esterna tra Sara e Marco

Grandi colpi di scena anche nel Trono Classico di Uomini e Donne. La protagonista della scorsa registrazione è stata Sara Gaudenzi: il suo trono sta infatti appassionando il pubblico italiano. La tronista, dopo essersi scambiati effusioni e baci con Jakub, si è riappacificata con Marco Veneselli con cui ci sarebbe una grande sintonia. Tra i due ci sono stati finora molti scontri ma, durante la scorsa registrazione, è finalmente arrivata la pace. Si pensa che nelle prossime puntate possa esserci il tanto bacio, ma si dovrà attendere anche il confronto con Jakub con cui Sara ha discusso, nella scorsa registrazione, per la scelta di uscire con un nuovo corteggiatore.