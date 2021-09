TIMVISION probabilmente in queste ultime settimane sta vivendo una seconda vita. Molto utenti spinti dall’offerta calcio stanno scoprendo il catalogo base della piattaforma di streaming TIM, incluso in tutte le tipologie di offerte con prodotti di intrattenimento, film e serie tv. A settembre su TIMVISION prosegue l’appuntamento settimanale con The Good Fight e arrivano in catalogo due cofanetti completi: Hannibal e Orphan Black. Ma vediamo insieme cosa ci aspetta su TIMVISION.



TIMVISION le serie tv di Settembre

Il catalogo TIMVISION nel mese di settembre vede l’arrivo di nuove serie tv che andranno ad arricchire la piattaforma:

ogni giovedì prosegue l’appuntamento con The Good Fight , in questa quinta stagione gli Liz e Diane dovranno prendere importanti decisioni per il futuro dello studio che co-gestiscono, mentre la critica sociale dei creatori Robert e Michelle King prende di mira il sistema giudiziario e la voglia di ciascuno di amministrare la legge a proprio comodo, incarnata dal finto tribunale creato nel retro di una copisteria. Tra le migliori serie tv in circolazione per analisi del presente e riflessioni ironiche sull’attualità

Orphan Black: non è stata svelata la data in cui su TIMVISION arriveranno tutte le stagioni di questa serie cult di fantascienza con al centro una ragazza che scopre di avere diversi cloni con tante identità e personalità

Hannibal: nel corso del mese anche le tre stagioni della serie tv che ha fatto rivivere il mito di Hannibal Lecter personaggio nato dalla penna di Thomas Harris. Mads Mikkelsen psichiatra e criminale che affianca un profiler FBI che solo col tempo capirà la vera natura di questo misterioso psichiatra.

TIMVISION l’intrattenimento

Non solo Serie Tv, su TIMVISION anche cartoni animati e prodotti di intrattenimento, a settembre arrivano:

The Fumbles : una serie animata per imparare l’inglese

Yo Yoga : una serie per bambini per imparare esercizi di yoga

: una serie per bambini per imparare esercizi di yoga Holly e Benji: il cartone cult torna con le 3 stagioni originali in versione rimasterizzata e con la serie Holly e Benji Forever

TIMVISION 3 serie tv da non perdere

Il catalogo di TIMVISION sul fronte delle serie tv non è sterminato, ci sono pochi titoli selezionati tra cui questo mese ne scegliamo tre, per fare una maratona e recuperare quella serie di cui da tempo avevi sentito parlare o per scoprirne una nuova:

Mad Men è la maratona da iniziare, un gioiello della serialità contemporanea, capolavoro sopraffino di scrittura, con dialoghi eleganti e appassionanti, il racconto del mondo dei pubblicitari negli anni ’60, una sorta di rivincita dei period drama

Killing Eve è la serie da scoprire, soprattutto la prima stagione ha un equilibrio quasi perfetto tra drama e comicità, massimo esempio di quella stratificazione inglese che rende preziose le loro produzioni, protagoniste Sandra Oh nei panni di un'agente dei servizi britannici e Jodie Comer in quelli di un'inafferrabile killer.

Ally McBeal come terzo consiglio del mese un classico di fine anni '90 e primi 2000, legal drama ricco di guizzi sorprendenti e personaggi indimenticabili

TIMVISION come vedere la piattaforma

Nelle ultime settimane si sente molto parlare di TIMVISION soprattutto in relazione all’offerta calcio presentata con DAZN e Infinity+ e lanciata attraverso gli spot con Lino Banfi protagonista. TIMVISION è una piattaforma di streaming disponibile per gli abbonati TIM e non solo. Il suo costo base che include le serie tv, l’intrattenimento di Discovery+ e il box ha un costo di 6,99 € al mese ed è inclusa in tutte le altre proposte della piattaforma dal piano intrattenimento con Netflix e Disney+ a quello sportivo con il calcio di DAZN e Infinity+.

Oltre che attraverso il Box TIMVISION, è possibile vedere i contenuti della piattaforma in streaming via PC, app su smartphone, tablet, Smart Tv e chiavette o decoder come Fire Tv, Chromecast e Apple Tv.