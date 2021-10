Il mese di ottobre di TIMVISION vede due appuntamenti da non perdere: da un lato ci sarà il finale di stagione di The Good Fight, la serie che racconta la vita privata e professionale di un gruppo di avvocati, nata come uno spinoff di The Good Fight ma diventata a sua volta un cult, con la capacità di raccontare il presente. Dall’altro lato arriva una nuova serie molto attesa come Chapelwaite con Adrien Brody. Ma vediamo insieme cosa ci aspetta su TIMVISION.



TIMVISION le serie tv di Ottobre

Il catalogo TIMVISION nel mese di ottobre vede l’arrivo di nuove serie tv che andranno ad arricchire la piattaforma:

il 14 ottobre finale di stagione di The Good Fight con la quinta stagione che sarà così interamente disponibile in catalogo

con la quinta stagione che sarà così interamente disponibile in catalogo 26 ottobre Chapelwaite, esclusiva TIMVISION, una serie in 10 episodi che sarà rilasciata in due blocchi da 5 episodi, con i restanti 5 che arriveranno il 2 novembre. Un horror in tempo per Halloween, adattamento del racconto Jerusalem’s Lot di Stephen King, con lo scrittore che l’ha definita il miglior adattamento di un suo romanzo. Ambientata nel 1850 racconta la storia di un uomo, il capitano Charles Boone che dopo la morte della moglie torna nella cittadina di Preacher’s Corner, nel Maine insieme ai figli e qui dovrà fare i conti con una maledizione che grava da anni sulla sua famiglia.

Come annunciato lo scorso mese, nel catalogo di TIMVISION a settembre sono arrivate due serie tv da recuperare e pronte per la maratona degli appassionati: Orphan Black con protagonista una ragazza che scopre di esser parte di un esperimento di clonazione e soprattutto Hannibal la serie cult che ha riportato in vita il mito di Hannibal Lecter in una versione convincente ma che non ha avuto modo di esprimersi al meglio, cancellata dopo sole 3 stagioni.

TIMVISION i cartoni animati di ottobre

Il catalogo di TIMVISION si rivolge anche ai più piccoli con una selezione dedicata di cartoni animati:

Siamo Fatti Così : il cartone animato cult che racconta il corpo umano è ora anche disponibile nella lingua dei segni italiana

: il cartone animato cult che racconta il corpo umano è ora anche disponibile nella lingua dei segni italiana 44 Gatti : 4 simpatici gatti musicisti vivono nella fattoria di nonna Pina

: 4 simpatici gatti musicisti vivono nella fattoria di nonna Pina Leo & Tig: due cuccioli alla scoperta del mondo.

TIMVISION come vedere la piattaforma

Nelle ultime settimane si sente molto parlare di TIMVISION soprattutto in relazione all’offerta calcio presentata con DAZN e Infinity+ e lanciata attraverso gli spot con Lino Banfi protagonista. TIMVISION è una piattaforma di streaming disponibile per gli abbonati TIM e non solo. Il suo costo base che include le serie tv, l’intrattenimento di Discovery+ e il box ha un costo di 6,99 € al mese ed è inclusa in tutte le altre proposte della piattaforma dal piano intrattenimento con Netflix e Disney+ a quello sportivo con il calcio di DAZN e Infinity+.

Oltre che attraverso il Box TIMVISION, è possibile vedere i contenuti della piattaforma in streaming via PC, app su smartphone, tablet, Smart Tv e chiavette o decoder come Fire Tv, Chromecast e Apple Tv.