Il mese di Marzo 2022 su TimVision vede l’arrivo di un cofanetto di una serie tv cult ma soprattutto prosegue con un episodio a settimana la quarta stagione di Killing Eve in esclusiva e in contemporanea con gli USA. Quattro nuovi episodi rilasciati nei 4 lunedì del mese.

TimVision Marzo 2022 le serie tv del mese

Il 1° marzo il catalogo di TimVision si arricchisce del cofanetto di una serie tv recente ispirata a un grande classico. Arrivano infatti le 5 stagioni di Bates Motel una serie che si è solo vagamente ispirata a Psycho riprendendo l’ambientazione del Motel e i personaggi come ha specificato il creatore Carlton Cuse. Di fatto siamo dalle parti di una sorta di reboot contemporaneo più che di un prequel. Al centro c’è Freddie Highmore nei panni del tormentato adolescente Norman vittima di un rapporto ossessivo con la madre Norma.

Ogni lunedì di marzo prosegue la quarta e ultima stagione di Killing Eve, la serie con Sandra Oh e Jodie Comer che racconta l’amore-odio tra un’assassina e l’agente incaricata di rintracciarla. Nel corso degli anni la storia si è evoluta, i personaggi sono cambiati e la serie ha spostato il suo obiettivo dalla ricerca della misteriosa assassina a quello delle persone che la controllano, un’organizzazione chiamata i 12 che ordina omicidi su commissione per perseguire i propri interessi.

TimVision Marzo 2022 l’attenzione ai più piccoli

La piattaforma di TimVision ha uno spazio dedicato ai più piccoli e anche a Marzo 2022 arrivano tre nuovi titoli da far vedere ai bambini, tra questi anche Carletto il Principe dei Mostri con per la prima volta la seconda stagione. Serie animata cult racconta la storia di Carletto e del suo gruppo di amici mostri. TimVision porta in streaming anche una versione rimasterizzata di Pinocchio, una serie animata con un tocco noir. Per i bambini dai 3 anni su arriva Moncici e Monciciò che insegnano ai bambini come lavarsi i denti, le mani, come dire grazie e tante altri piccoli insegnamenti quotidiani.

TimVision come vedere la piattaforma

TimVision è una piattaforma di video streaming on demand in abbonamento, attivabile sia dei clienti TIM che in modo indipendente anche senza avere una linea fissa o mobile con l’operatore di telefonia. La sola TimVision con incluso Discovery+ ed Eurosport ha un costo di 6.99€ al mese attivabile direttamente sul sito una volta effettuata la registrazione. Ma la piattaforma è anche un Hub di raccolta di contenuti di altri operatori tra cui DAZN e Infinity+ che porta il calcio sul TimVision Box, ma anche Disney+ e Netflix possono essere attivati con TimVision.