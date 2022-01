Il mese di Febbraio 2022 su TimVision vede l’arrivo di un cofanetto di una serie tv cult e un incredibile colpo a sorpresa con l’arrivo della quarta stagione di Killing Eve in contemporanea con gli USA. Una tra le migliori serie tv della piattaforma di streaming Tim, arriva così a poche ore dagli Stati Uniti con gli ultimi attesi episodi, come si evolverà il rapporto tra Eve e Villanelle?

TimVision le serie tv a Febbraio 2022 in streaming

Il catalogo di TimVision martedì 1° febbraio vedrà l’arrivo delle 4 stagioni di Mr. Robot, pluripremiata serie tv con Rami Malek nei panni di un giovane hacker preso nel mezzo di un complotto più grande di lui che stravolge le basi di una grande corporazione.

Termina giovedì la seconda stagione di Love Life, antologia comedy che in ogni stagione racconta la storia di un diverso protagonista attraverso tutto il suo percorso sentimentale dal primo flirt all’incontro con la persona con cui trascorrere la vita. Dopo Darby Carter interpretata da Anna Kendrick, protagonista della stagione 2 è Marcus interpretato da William Jackson Harper. Nonostante abbia un matrimonio stabile, Marcus è insoddisfatto e si mette alla ricerca del vero amore.

Il 28 febbraio su TimVision a poche ore di distanza dagli USA dove è trasmesso da BBC America, arriva il capitolo finale di Killing Eve con la quarta stagione rilasciata settimanalmente. Dopo l’ultimo incontro tumultuoso sul Tower Bridge alla fine della stagione 3, Eve (Sandra Oh) e Villanelle (Jodie Comer) cercano in questo ultimo capitolo di venire a capo del loro legame ossessivo. Eve è in cerca di vendetta mentre Villanelle prova a entrare in una comunità spirituale per affrancarsi dalla sua reputazione.

TimVision Febbraio 2022 i titoli per bambini

TimVision ha un’ampia parte del proprio catalogo dedicata ai più piccoli e ogni mese vengono aggiunti titoli di cartoni animati e serie tv pensate per i più piccoli. A Febbraio arriva Milo una serie per bambini in età pre-scolare in cui il protagonista in ogni episodio scopre una nuova e straordinaria professione, impara quanto sia bello rendersi utili agli altri e soprattutto insegna a ogni bambina e a ogni bambino che può sognare di diventare ciò che desidera.

I mitici Looney Tunes arrivano per la prima volta in catalogo su TimVision; da non perdere anche le avventure de L’Ispettore Gadget, imbranato e pieno di gadget utili a ogni occasione.

TimVision come vedere la piattaforma

TimVision è una piattaforma di video streaming on demand in abbonamento, attivabile sia dei clienti TIM che in modo indipendente anche senza avere una linea fissa o mobile con l’operatore di telefonia. La sola TimVision con incluso Discovery+ ed Eurosport ha un costo di 6.99€ al mese attivabile direttamente sul sito una volta effettuata la registrazione. Ma la piattaforma è anche un Hub di raccolta di contenuti di altri operatori tra cui DAZN e Infinity+ che porta il calcio sul TimVision Box, ma anche Disney+ e Netflix possono essere attivati con TimVision.