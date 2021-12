Un’attesa miniserie esclusiva internazionale e tre cofanetti di serie tv sono il menù di dicembre in streaming per la piattaforma TimVision. Regali di Natale per gli appassionati di serie tv abbonati a TimVision con The North Water adattamento di Ian McGuire con protagonisti Colin Farrell e Jack O’Connell. Inoltre arriva il cofanetto completo di The Good Place e tornano due vecchie conoscenze di TimVision come Teen Wolf e Limitless.

TimVision le serie tv a Dicembre in streaming

Nel catalogo di TimVision a dicembre torneranno i cofanetti di due serie tv che già in passato sono state incluse: Timeless con i suoi viaggi nel tempo e Teen Wolf il teen drama su un gruppo di adolescenti licantropi. Come le due precedenti non è stata specificata una data per l’arrivo del cofanetto di The Good Place la divertente comedy ambientata nell’al di là, con Kristen Bell e Ted Danson.

Debutta invece il 7 dicembre la miniserie in 5 episodi The North Water, coproduzione tra l’inglese BBC Two e la canadese CBC Television, adattamento di Andrew Haigh del romanzo omonimo di Ian McGuire. Il rilascio degli episodi sarà settimanale con un nuovo episodio ogni martedì in streaming. Al centro della miniserie ambientata nel ghiaccio Artico a fine 1850, la storia di Patrick Sumner (Jack O’Connell), un ex chirurgo dell’esercito caduto in disgrazia che partecipa come medico di bordo ad una spedizione baleniera nell’Artico ritrovandosi però a vivere questa esperienza accanto a Henry Drax (Colin Farrell), uno psicopatico omicida.

TimVision dicembre 2021 non solo serie tv

Restando nell’ambito dell’intrattenimento, senza considerare i film in arrivo a dicembre in streaming, vediamo quali altri contenuti tra documentari e cartoni animati arrivano su TimVision:

Salvatore, il calzolaio dei sogni : il docu-film di Luca Guadagnino dedicato a Salvatore Ferragamo, presentato alla 77ª Mostra del Cinema di Venezia. Accompagnate nella versione italiana dalla voce narrante di Claudio Gioè, il docu-film mostra immagini inedite e testimonianze uniche arricchiscono il docufilm: accanto ai membri della famiglia Ferragamo, il regista Martin Scorsese, la costumista Deborah Nadoolman Landis, e numerosi studiosi, docenti, stilisti, giornalisti, critici di moda e cinematografici. Presenti anche alcune interviste dello stesso Ferragamo recuperate e restaurate.

Yo Yoga, una serie per bambini per imparare gli esercizi di yoga

, una serie per bambini per imparare gli esercizi di yoga The Fumbles, una serie animata per imparare l’inglese.

TimVision come vedere la piattaforma

TimVision è una piattaforma di video streaming on demand in abbonamento, attivabile sia dei clienti TIM che in modo indipendente anche senza avere una linea fissa o mobile con l’operatore di telefonia. La sola TimVision con incluso Discovery+ ed Eurosport ha un costo di 6.99€ al mese attivabile direttamente sul sito una volta effettuata la registrazione. Ma la piattaforma è anche un Hub di raccolta di contenuti di altri operatori tra cui DAZN e Infinity+ che porta il calcio sul TimVision Box, ma anche Disney+ e Netflix possono essere attivati con TimVision.