Il mese di Aprile 2022 di TimVision è caratterizzato da due attesissime esclusive: da un lato il gran finale di Killing Eve con l’ultima puntata della quarta stagione, dall’altro la miniserie con Claire Foy e Paul Bettany A Very British Scandal, un titolo molto atteso e che la piattaforma è riuscita a portare in Italia in esclusiva. Come ogni mese non manca poi l’attenzione ai più piccoli con nuove serie animate che saranno inserite nella piattaforma Tim.

TimVision Aprile 2022 le nuove serie tv

Il 18 aprile arriverà su TimVision l’atteso finale di serie di Killing Eve. Dopo quattro stagioni le avventure della serie tv con Sandra Oh e Jodie Comer arrivano infatti a termine. In contemporanea con gli Stati Uniti scopriremo quale destino gli autori hanno scelto per Villanelle, spietata assassina in cerca di redenzione…forse. E per Eve l’agente dei servizi britannici la cui vita è stata stravolta, nel corso di 4 stagioni, per inseguire il “fantasma” di Villanelle. Ma la serie potrebbe non finire qui. Infatti ormai da diverso tempo BBC America/AMC Network e la Sid Gentle che produce la serie, stanno ragionando sulla possibilità di realizzare uno spinoff della serie.

Tre giorni dopo, il 21 aprile, arriva in streaming la prima di 3 puntate della miniserie A Very British Scandal ideale seguito antologico di ‘A Very English Scandal’ (già disponibile su TimVision) diretta da Stephen Frears. Scritta da Sara Phelps, prodotta da Blueprint per BBC One e iPlayer, distribuita da Sony, la miniserie ha come protagonisti Claire Foy e Paul Bettany.

I due saranno i duchi Margaret Campbell e Ian Campbell, che negli anni ’60 furono al centro di un complicato divorzio. La duchessa venne infatti intercettata in atteggiamenti intimi con un altro uomo e il marito, accecato dalla rabbia, fece pubblicare dai giornali foto, lettere e diari della moglie che divenne per la stampa la “Dirty Duchess”.

TimVision Aprile 2022 l’attenzione ai più piccoli

Il catalogo di TimVision ha sempre un occhio di riguardo verso i più piccoli che ad Aprile potranno divertirsi con lo spinoff sui figli degli Antenati, Yabba Dabba Dinosaurs. Arriva nel catalogo la serie animata che ha come protagonisti Ba, Ba, Rubble e Ciottolina Flinstone alle prese con divere avventure insieme a Dino.

Dalla Francia arriva Little Furry una serie animata, educativa e divertente pensata per aiutare i bambini ad affrontare alcuni temi della loro vita quotidiana. Infine per quelli più cresciuti c’è Lucas Etc con al centro un vivace tredicenne sempre pieno di idee e progetti ma che deve anche trovare il suo spazio a scuola e nella sua nuova famiglia allargata.

TimVision come vedere la piattaforma

TimVision è una piattaforma di video streaming on demand in abbonamento, attivabile sia dei clienti TIM che in modo indipendente anche senza avere una linea fissa o mobile con l’operatore di telefonia. La sola TimVision con incluso Discovery+ ed Eurosport ha un costo di 6.99€ al mese attivabile direttamente sul sito una volta effettuata la registrazione. Ma la piattaforma è anche un Hub di raccolta di contenuti di altri operatori tra cui DAZN e Infinity+ che porta il calcio sul TimVision Box, ma anche Disney+ e Netflix possono essere attivati con TimVision.