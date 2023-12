Timeline, nella puntata del 24 dicembre su Rai3 sarà ospite Nicola Piovani. Il programma di Marco Carrara in onda anche l’ultimo giorno dell’anno

Timeline, il programma di Rai3 condotto da Marco Carrara, sarà in onda anche nel periodo natalizio. Stando a quanto risulta a TvBlog nella giornata di domenica 24 dicembre, come sempre alle ore 10.45, sarà proposta una puntata registrata con ospite il Premio Oscar Nicola Piovani. Un appuntamento nuovo di zecca avvolto dalla tipica atmosfera natalizia grazie alla musica del Maestro, attivissimo sui social.

Timeline è previsto nei palinsesti di Rai3 anche domenica 31 dicembre, con una puntata inedita.

Il prossimo appuntamento con la trasmissione di Marco Carrara è però tra tre giorni, esattamente il 17 dicembre. Ospite in studio in questo caso sarà l’attrice Romana Maggiora Vergano, che interpreta Marcella nel film rivelazione del 2023 C’è ancora domani. A impreziosire la puntata ci sarà un videomessaggio a sorpresa della regista e protagonista della pellicola Paola Cortellesi.

Timeline, cos’è il programma di Rai3

Timeline è il programma di approfondimento di Rai3 dedicato ai social media. In ogni puntata viene ripercorsa la linea del tempo della settimana per capire tutto ciò che anima il web: i temi dibattuti, le storie virali, i video di tendenza, commentati in compagnia dei personaggi social più amati e di esperti del settore.

Anche gli altri programmi Rai della domenica rimarranno accesi durante il periodo natalizio. Come vi abbiamo anticipato nelle scorse ore, infatti, Domenica In, Da noi… a ruota libera e Citofonare Rai2 saranno regolarmente in onda il 24 e il 31 dicembre. Nel caso della trasmissione di Paola Perego e Simona Ventura il giorno della Vigilia di Natale è prevista la diretta.