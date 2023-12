I principali programmi Rai della domenica in che versione andranno in onda il 24 e il 31 dicembre? Ecco la risposta

Il periodo natalizio è iniziato e con esso arrivano le variazioni di palinsesto dovute alle pause che alcune trasmissioni – cast artistico, produzione e maestranze – si concedono. Oggi su TvBlog proviamo ad anticipare cosa succederà alle trasmissioni Rai della domenica. Nel dettaglio, ci concentreremo su Domenica In, Da noi… a ruota libera e Citofonare Rai2.

Domenica In, Da noi… a ruota libera e Citofonare Rai2: le puntate natalizie

Stando a quanto apprendiamo, Mara Venier registrerà prima della vigilia di Natale le puntate che saranno mandate in onda su Rai1 il 24 e il 31 dicembre. La stessa soluzione dovrebbe essere adottata anche da Francesca Fialdini, che di sicuro non sarà in diretta con Da noi… a ruota libera domenica 24 dicembre. Mentre resta ancora qualche piccolo, flebile, dubbio per il pomeriggio di San Silvestro, ma appare praticamente certo che pure in quella occasione il contenitore domenicale sarà registrato (come accade non di rado per Da noi… a ruota a libera).

Per quanto riguarda Citofonare Rai2, invece, certamente Paola Perego e Simona Ventura saranno in rigorosa diretta il 24 dicembre. Le due instancabili professioniste saranno reduci dalla finale di Ballando con le stelle, che sabato 23 dicembre andrà in scena ovviamente live su Rai1 dall’Auditorium del Foro Italico. La trasmissione domenicale della seconda rete sarà invece registrata per quanto riguarda l’ultimo dell’anno.

Dal 2024 Mara Venier torna in diretta su Rai 1

Come vi abbiamo raccontato ieri, lo speciale di prima serata di Citofonare Rai2, annunciato ufficialmente dalla tv pubblica durante l’estate e previsto per il 28 dicembre, è stato cancellato. La causa è l’assenza di budget.

Domenica In e Citofonare Rai2 torneranno regolarmente in diretta a partire da domenica 7 gennaio, nelle ore in cui la tv tornerà sostanzialmente alla normale programmazione dopo il periodo festivo.