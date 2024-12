Qualche giorno fa da queste pagine vi abbiamo dato conto dell’appuntamento speciale di Timeline condotto da Marco Carrara in arrivo domenica prossima, 22 dicembre, alle 14.30 su Rai 3. Una versione extended del programma – della durata di un’ora – concentrata sugli eventi più virali del 2024 commentati grazie al contributo degli ospiti in studio e dei filmati.

L’obiettivo sarà quello di ripercorrere le notizie del 2024, per capire cosa ci porteremo nei ricordi di questi dodici mesi, analizzando i fatti e i personaggi che hanno catalizzato l’attenzione sui social media.

Oggi TvBlog ha l’occasione per anticiparvi qualche dettaglio in più su uno dei super ospiti dello special. Si tratta di un artista con la A maiuscola e con, alle sue spalle, quasi 60 anni di carriera. Ad aprire lo speciale Timeline dedicato al 2024 sarà Francesco Guccini, ovvero uno degli scrittori e autori più amati del panorama musicale che non avrebbe bisogno di presentazioni.

Un affetto che ancora oggi abbraccia i successi e la poesia dei suoi successi in musica è stato testimoniato anche dalle milioni di visualizzazioni che colleziona sui social media, comprese le migliaia di clip virali sui TikTok.

Proprio per questo, la sua presenza a Timeline porterà alla luce un interessante incontro fra generazioni diverse, in occasione anche dei 40 anni dello storico concerto di “Fra la via Emilia e il west” del 1984.

Insieme a lui si cercherà di capire, tra i tanti temi, come cambia la musica al tempo dei social media e si farà un confronto fra i giovani di ieri e quelli di oggi.

Francesco Guccini, curiosamente, torna ad essere ospite di un programma Rai dopo due anni, l’ultima volta fu da Fabio Fazio a Che tempo che fa, nel 2022.

Arrivato alla sua ottava annata, Timeline di Marco Carrara conquista uno spin-off che premia una trasmissione – diventata una piacevole certezza nel palinsesto di Rai 3 – e il gruppo di lavoro che si è impegnato per mettere in piedi un secondo appuntamento nello stesso giorno. Infatti, oltre l’appuntamento pomeridiano, Carrara sarà in onda anche nella sua regolare collocazione, la domenica mattina alle 10.45 sempre su Rai 3.