Per la fine dell’anno, Timeline (condotto da Marco Carrara) avrà uno speciale ‘long version’ per raccontare il 2024 visto dai social media.

Tempo di bilanci, come ogni anno in questo periodo si riavvolge il nastro per ripercorrere eventi e situazioni che hanno caratterizzato i 12 mesi. La tv ci aiuta tanto in questo, gli speciali dei palinsesti approntati per le prossime settimane ci diranno tanto a proposito. Tra questi spicca Timeline, trasmissione – già affermata – targata Rai 3 in onda tutte le domeniche alle 10.45 con la conduzione di Marco Carrara.

TvBlog è in grado di anticiparvi che, sotto le feste, Timeline avrà uno spinoff ad hoc. La Rai infatti ha deciso di affidare a Carrara uno speciale di fine anno, col compito di ripercorrere le notizie e i personaggi che hanno segnato i social media nel 2024. Mai titolo è più azzeccato di Timeline, una linea del tempo che sarà man mano analizzata per capire cosa ricorderemo di quest’anno.

La Timeline dell’anno su Rai 3: quando va in onda?

Lo speciale è previsto per domenica 22 dicembre alle 14.30 su Rai 3, dunque subito dopo l’edizione diurna del Tg3.

Come avrete capito, sarà certamente una puntata diversa da tutte le altre, non solo per la struttura e dunque gli argomenti che saranno affrontati, ma anche per la durata del programma che, per la prima volta in 8 anni, durerà un’ora, sino alle 15.30. Carrara in questo modo avrà più ospiti, filmati, argomenti e soprattutto segmenti di trasmissione diversi fra loro.

Stesso studio, ma qualche accorgimento e novità per l’occasione sarà inevitabile. Ad esempio, vedremo lo ‘speaker’s corner’, ovvero un angolo dedicato al dibattito dei temi più forti sui social. “La Timeline dell’anno” sarà pure un’eccezione, ma di certo conserverà il suo spirito artigianale che il pubblico ha imparato a conoscere in queste edizioni.

Mancano pochi giorni alla messa in onda, ma la squadra del programma è al lavoro per affinare gli ultimi dettagli per lo speciale. Appuntamento, dunque, tra meno di due settimane.