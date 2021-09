Nuova stagione – la quarta – di Timeline Focus al via su Rai3 (e in live streaming su RaiPlay), a partire da sabato prossimo. Alla conduzione ci sarà il confermatissimo Marco Carrara, da anni volto di Agorà ed esperto del mondo social.

Confermatissima anche la collocazione in palinsesto: ogni sabato mattina alle 10.20 sulla rete diretta da Franco Di Mare, con durata di 20 minuti circa.

TvBlog è in grado di anticipare i nomi degli ospiti della prima puntata, quella in onda sabato 11 settembre 2021. Si tratta della due volte argento alle Paralimpiadi di Tokyo Martina Caironi, detentrice del record mondiale nei 100 metri, e di Benedetta Rossi, la food blogger seguita da circa 10 milioni di follower sui social. Previsto alla fine un ospite a sorpresa per la Rossi, direttamente dal mondo dei social.

Il format di Timeline Focus non cambierà, con il bravo Carrara, classe 1992, che analizzerà le storie che hanno fatto più discutere sui social media durante la settimana e le approfondirà in compagnia degli ospiti in studio o in collegamento.

Ricordiamo che Timeline Focus, firmato come autori da Marco Carrara e Antonio Sofi, nasce dal progetto digital Timeline, primo esperimento del genere in Italia, ossia una striscia web condotta da Marco Carrara per tre anni in diretta su Raiplay, Facebook, Twitter/Periscope e YouTube Rai (per un totale di 15 milioni di visualizzazioni). A curare la trasmissione sono Layla Semaan e Valentina Vitale, mentre in regia c’è Francesca Taddeini,