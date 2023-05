E’ stato il successo della passata estate. Nel 2022 Carlo Fuortes e Stefano Coletta avevano deciso di rilanciare Rai2, cercando di acchiappare pubblico giovane, fondamentale per Rai pubblicità. Operazione riuscita grazie sopratutto ad un titolo. Il riferimento è a Tim Summer Hits che andato in onda il giovedì sera su Rai2, ha raccolto ottimi indici di ascolto, sfondando il 16% di share nella pregiatissima ed importantissima fascia d’età fra i 15 ed i 24 anni.

Operazione quindi riuscita e naturalmente nuova edizione quest’anno, prevista sempre dalle frequenze della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Alla conduzione lo scorso anno c’era la coppia formata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, ma certamente il successo del programma è dovuto anche alla qualità del cast di cantanti partecipanti. Di questo si occupava e si occuperà anche quest’anno la collaudata e premiata società Friends & Partner di Ferdinando Salzano.

Com’era già noto, quest’anno alla conduzione del Tim Summer Hits non ci sarà più Stefano De Martino, attualmente impegnato con il suo Bar stella sempre su Rai2. Confermata invece l’altra metà della coppia alla guida di questo programma musicale itinerante, ovvero Andrea Delogu. Si era parlato come nuovo partner della Delogu di Fabrizio Biggio, attuale braccio destro di Fiorello a Viva Rai2.

Secondo le ultime informazioni in possesso di TvBlog così però non sarà. Alla conduzione di Tim Summer Hits 2023 ci sarà invece Nek. Il celebre cantautore è stato per altro uno dei protagonisti della nuova Rai2 la scorsa estate. A fianco del Tim Summer Hits è stato mandato in onda anche il talent Dalla strada al palco, condotto proprio ds Nek. I buoni indici di ascolto di quella prima edizione sono stati poi propedeutici per una seconda serie andata in onda recentemente sempre su Rai2.

I conduttori dunque di Tim Summer Hits 2023 saranno Andrea Delogu e Nek. Saranno loro due a presentare i cantanti nelle serate itineranti di questa manifestazione musicale, che andranno in onda su Rai2 dalla metà di giugno, naturalmente in prima serata.