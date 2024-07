Tim Summer Hits 2024, terza serata 12 luglio: scaletta e diretta

La terza puntata dei Tim Summer Hits in onda venerdì 12 luglio 2024: la scaletta con tutti i cantanti ospiti. Il liveblogging dalle 21:25

Nuovo appuntamento con Tim Summer Hits, la kermesse musicale condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, che torna stasera, venerdì 12 luglio, alle 21:25 su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2. Tim Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e Tim, prodotto da Friends Tv in collaborazione con Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi. La regia è diretta da Maurizio Pagnussat.

A seguire tutte le anticipazioni sulla terza puntata che noi di TvBlog seguiremo con il nostro consueto liveblogging.

Tim Summer Hits 2024, terza puntata 12 luglio: scaletta cantanti

Anche la terza serata dei Tim Summer Hits 2024 prevede un ricco parterre di cantanti che saliranno sul palco per regalare le canzoni più ascoltate dell’estate. Ecco l’elenco completo degli artisti che si esibiranno questa sera: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Angelina Mango, BigMama, Bresh, Capo Plaza, Clara, Corona, Elodie, Emis Killa, Francesco Gabbani, Gigi D’Alessio, Holden, Icy Subzero, Il Tre, Malika Ayane, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Petit, Renga-Nek e Rose Villain. Ad accoglierli sarà sempre l’affollatissima Piazza del Popolo a Roma, dove si sono svolte le quattro serate. L’ultima puntata andrà in onda venerdì 19 luglio, seguita la settimana successiva da un “meglio di” di questa edizione.

Tim Summer Hits 2024, terza puntata 12 luglio: dove seguirla in tv e in streaming

L’appuntamento sarà fruibile in diretta tv dalle 21:25 su Rai 1. In contemporanea si potrà seguire anche su RaiPlay. Prevista inoltre la messa in onda radiofonica su Rai Radio 2. A Carlo Conti e Andrea Delogu si affiancheranno Carolina Di Domenico e Gabriele Vagnato, con le loro incursioni dal dietro le quinte.

TvBlog, come d’abitudine, seguirà integralmente la serata, riportando tutte le esibizioni che avverranno sul palco di Piazza del Popolo. Per il liveblogging l’appuntamento è alle 21:25, a ridosso dell’inizio della diretta su Rai 1.