Tim Battiti Live Spring, il 23 aprile su Canale 5 c’è Michelle Hunziker | La scelta Mediaset esclude Samira Lui

Tra pochi giorni tornerà d’attualità Tim Battiti Live, una versione ‘spring’ diversa da quella estiva, con largo anticipo rispetto alla fascia musicale Mediaset che ha idealmente preso il posto del Festivalbar ormai da diversi anni.

Le novità di Tim Battiti Live Spring

Ci sono alcuni elementi di novità ma in definitiva si tratta del consolidato show musicale già visto negli ulti anni. Il programma, registrato il 20, 21 e 22 marzo a Ferrara, in Piazza Trento e Trieste, con oltre cinquemila persone in piazza ogni sera e un cast che mette insieme quasi tutto il pop italiano contemporaneo — da Annalisa a Geolier, da Fedez a The Kolors, da Sal Da Vinci a Ditonellapiaga è una sorta di collegamento tra le proposte di Sanremo e quello che cominceremo ad ascoltare a breve nel panorama delle hit estive. Mediaset ha riservato alla trasmissione la serata del giovedì per tre settimane di fila. Dal 23 aprile, in prima serata (ore 21,45 dopo la Ruota della Fortuna), poi 30 aprile e 7 maggio.

Alcuni aspetti sono come detto noti e consolidati. Ma la vera notizia di Tim Battiti Live Spring non è né il cast né la location: quanto piuttosto che a condurlo sarà Michelle Hunziker, affiancata da Alvin. Perché fino a qualche settimana prima sembrava che quella poltrona fosse destinata a Samira Lui.

Samira Lui: il futuro che non è ancora arrivato

Samira Lui è uno dei volti su cui Mediaset ha dichiarato di voler scommettere. Ex Grande Fratello, spalla di Gerry Scotti alla Ruota della Fortuna, presenza molto solida e di richiama nel preserale più visto d’Italia. Poteva essere proprio Battiti la chance giusta per il grande salto verso una conduzione autonoma. Le voci la davano protagonista a Ferrara da mesi. Poi è arrivata Michelle Hunziker.

La spiegazione è semplice. Mediaset ha preferito un volto già forte e di richiamo anche se i numeri recenti di Michelle Hunziker non siano stati brillanti. Michelle Impossible nella sua terza edizione aveva deluso. Io Canto Family l’anno successivo non aveva convinto. Eppure sarà lei a condurre Battiti Live Spring e anche la nuova versione del Karaoke — due eventi primaverili che Mediaset ha costruito come vetrina per la stagione che viene.

Samira Lui, per ora, aspetta. Il network ha dichiarato di volerla lanciare sul format giusto, di non voler bruciare il suo potenziale su uno show qualsiasi. Può essere vero. Può anche essere la forma educata con cui si rimanda indefinitamente una promozione che crea attrito con chi è già in cima alla lista. Restava per altro difficilmente conciliabile anche se solo per una serata alla settimana una sovraesposizione clamorosa, tra Ruota – che andrà ancora avanti – e Battiti.

Michelle Hunziker: rilancio o consolidamento?

La domanda invece su Michelle Hunziker è semplice: cosa significa per lei questa conduzione? Battiti Live Spring non è uno show di punta nel senso più tradizionale del termine — è un programma musicale estivo trapiantato in primavera, pensato per fare numeri decenti e riempire il palinsesto in una fase di transizione. Non è il tipo di progetto con cui si cambia passo.

Eppure Hunziker ha accettato, e la sua presenza a Ferrara ha funzionato. Cinquemila persone in piazza ogni sera, un’atmosfera che i cronisti locali hanno paragonato a quella di Sanremo. Lei ha scherzato sulle eccellenze culinarie ferraresi, ha accolto Sal Da Vinci con i complimenti di rito, ha condotto con la scioltezza di chi lo fa da trent’anni. Nulla di rivoluzionario — ma nemmeno un passo falso.

Il vero test per Hunziker è il Karaoke, che tornerà su Canale 5 in una versione aggiornata del format che Fiorello aveva lanciato negli anni Novanta. Lì si vedrà se Mediaset le affida uno show che può diventare qualcosa, o se la conduzione di Battiti Live Spring era solo un tappabuchi di lusso.

Il cast e il modello Battiti Live

Per chi vuole sapere chi sale sul palco: il cast di Tim Battiti Live Spring è uno dei più ampi degli ultimi anni nel formato televisivo musicale. Quarantasette artisti in tre serate — un numero che riflette la logica del format, pensato per essere enciclopedico più che selettivo. Sul palco di Piazza Trento e Trieste si sono esibiti, tra gli altri, Annalisa, Geolier, Fedez, The Kolors, Emma, Ermal Meta, Dargen D’Amico, Sal Da Vinci, Levante, Mara Sattei, Tommaso Paradiso, Noemi, J-Ax, Ditonellapiaga e Serena Brancale.

È il modello Battiti Live nella sua forma più matura: non un festival con una gara, non un talent con una narrativa, ma una grande vetrina dove la televisione e la musica si incontrano in modo diretto. Funziona perché il pubblico italiano ha ancora un rapporto affettivo con il formato del concerto televisionato, soprattutto quando i nomi sul palco sono quelli giusti. Una versione riveduta e aggiornata di quello che era il compianto e rimpianto Festivalbar.

Il format era nato come evento estivo di Radio Norba, trasmesso su Italia 1 dal 2017 al 2023 e approdato in prima serata su Canale 5 dal 2024. La versione Spring è una scommessa sulla doppia stagionalità dello show — e i numeri di Ferrara sembrano darle ragione.