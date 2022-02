Una gag protratta per mesi che, a sorpresa, sembra essere diventata altro. Stavolta pochi sorrisi e gesti plateali, nascosti dalla penombra, che hanno lasciato percepire una reale irritazione del conduttore. Ipotesi, ci mancherebbe, ma lunedì sera a Piero Chiambretti la precisazione ricevuta da Ivan Zazzaroni durante Tiki Taka non è tanto piaciuta.

Ad un certo punto, il padrone di casa ha letto la nota della Juventus che comunicava la fine delle indagini da parte della Procura Federale, unitamente ad altre dieci società, in merito al caso delle plusvalenze.

“Il comunicato è di un paio di ore fa”, ha ribattuto il direttore del Corriere dello Sport. “Te lo devo dire scusami, è di un paio d’ore fa”.

Ironia da una parte e disappunto di Chiambretti, come accade da mesi in situazioni analoghe. Niente di strano, in teoria, ma appena è scattato il momento dello stacchetto della Dea del Pallone è stato lo stesso Chiambretti – sbracciandosi – ad avvicinarsi alla postazione del giornalista per un confronto a microfoni spenti.

Chiambretti legge la nota sulla Juventus. Zazzaroni: "La notizia è di due ore fa". Il conduttore, a luci spente, sembra non gradire. pic.twitter.com/Aok3kEs9XF — Massimo Falcioni (@falcions85) February 22, 2022

A non piacere, forse, è stato un altro passaggio di Zazzaroni, in netto contrasto con la tesi di Chiambretti che aveva parlato di “polverone” finito probabilmente “a tarallucci e vino”.

Posizione respinta con decisione dal direttore: “No, c’è stata una conclusione delle indagini, hanno chiuso le indagini”. “Sì, ma se la Juventus fa un comunicato, vuol dire che le indagini non sono così violente”, aveva risposto Chiambretti, ottenendo una ennesima smentita di Zazzaroni.