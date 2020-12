Tiki Taka: Francesco Oppini entra nel cast

E’ stato, anzi è fra i protagonisti di questa edizione del Grande fratello vip 5 che lo ha visto al centro dell’attenzione del programma grazie alla forte amicizia che lo ha legato con Tommaso Zorzi, il probabile vincitore della trasmissione diretta e condotta da Alfonso Signorini. Il riferimento è a Francesco Oppini che ha deciso qualche puntata fa di uscire dalla casa di Cinecittà per tornare alla vita di tutti i giorni, affetti compresi, dopo che il programma è stato allungato fino al prossimo 15 di febbraio. Il figlio di Alba Parietti è anche un grande appassionato di calcio e tifosissimo della Juventus, ha partecipato infatti come opinionista e appunto tifoso della Juve nel programma Diretta stadio del circuito televisivo 7 Gold. Ebbene, stando alle informazioni in nostro possesso, pare proprio che il futuro televisivo di Francesco si legherà ancora al mondo del calcio che lui tanto ama. Francesco Oppini infatti è stato reclutato da Piero Chiambretti che lo ha voluto nel cast fisso di Tiki Taka, il varietà calcistico del lunedì di seconda serata su Italia 1.

Ecco dunque che Francesco lo vedremo prossimamente nella seconda serata del lunedì di Italia1 nella squadra di opinionisti di Tiki Taka insieme a Ivan Zazzaroni, Francesca Barra, Francesca Brienza, Franco Ordine, Giampiero Mughini, Gianfranco Butinar, Fabrizio Ferrari e Raffaele Auriemma. Come è noto Chiambretti sta cercando, poco alla volta, di dare un’impronta più larga a questo storico programma di Mediaset, per renderlo quindi fruibile ad una fetta più ampia del pubblico televisivo, il reclutamento di Francesco, ormai diventato un personaggio televisivo a maglie larghe grazie proprio alla sua partecipazione al Gf Vip 5, va verso questa direzione. Per Francesco Oppini sarebbe arrivato dunque un contratto che lo legherà a Mediaset per partecipare a questo programma e magari ad altre produzioni della rete di Cologno Monzese.

Per tutte le tante fans di Francesco Oppini dunque l’appuntamento sarà -anche- ogni lunedì sera su Italia1 con il Tiki Taka di Piero Chiambretti.