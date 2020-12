Grande fratello vip 5: stasera faccia a faccia fra Tommaso e Francesco

Alla fine è arrivata l’ammissione nella diretta del Grande fratello vip 5. Tommaso Zorzi ha dichiarato di essersi innamorato di Francesco Oppini. La confessione è stata fatta dall’influencer a Cristiano Malgioglio che aveva visto nel volto di Tommaso, dopo che il figlio di Alba Parietti ha abbandonato la casa di Cinecittà, una grande tristezza. Malgioglio ha compreso tutto ciò: “Io l’ho percepito – ha detto il cantautore a Tommaso Zorzi – tu ti sei innamorato di Francesco. Ho vissuto i tuoi drammi più di una volta. Purtroppo il nostro problema dell’innamorarci di persone etero, persone come Francesco, è che loro non ti potranno dare altro che amicizia”. I due si sono appartati e hanno parlato a lungo e questo è stato un momento in cui Tommaso ha potuto aprirsi completamente:

“Non ti posso negare, cosa ti nego è evidente. Il mio è sempre stato un innamoramento pur sapendo che non ci poteva essere niente. Lungi da me, anche se fosse stato omosessuale ma impegnato fuori, importunarlo. Avrei avuto il massimo rispetto. Francesco ha una sensibilità rara da trovare in un uomo, mi capiva al volo, era premuroso. Sapeva quando stavo male, mi bastava guardarlo un secondo e capivo come stava e viceversa. Una simbiosi mai capitata con un altro uomo. Mi sono innamorato di questa sua parte”.

Questa sera ci sarà un faccia a faccia nel giardino della casa fra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi in cui i due potranno parlare liberamente dei loro sentimenti. Nel frattempo è arrivata via social la risposta di Francesco che ha scritto dopo l’ammissione di Tommaso queste parole: “Tommy non lo biasimo. In fondo, siamo un po’ tutte innamorate di Francesco”. Stasera i due avranno modo di parlare di tutto ciò.

Restava uno spazio vuoto tra ciò che sapeva e ciò che voleva credere, ma non ci poteva far niente, e se non la puoi risolvere devi prenderla com’è. (da “I segreti di Brokeback Mountain”)

Per Tommaso le sorprese però non finiranno qui, è previsto infatti l’ingresso nella casa di sua mamma per un incontro di grande effetto sentimentale. La puntata di questa sera poi si completerà con l’annuncio ufficiale ai vipponi che Cristiano Malgioglio diventa concorrente del Grande fratello vip 5 a tutti gli effetti, che come è noto ci terrà piacevolmente compagnia anche nella strana notte di San Silvestro che ci stiamo preparando a vivere.

Si annuncia quindi una puntata molto intensa quella di stasera del Grande fratello vip 5, diretta e condotta come sempre da Alfonso Signorini ed in onda subito dopo Striscia la notizia in prima serata su Canale 5.