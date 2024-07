Tierra de Mujeres, Intrecci di vite disponibile in streaming su Apple Tv: Eva Longoria protagonista accanto a Carmen Maura. E le vibes di Gabrielle Solis non mancano…

“Tierra de Mujeres – Intrecci di vite” è una nuova serie disponibile su Apple Tv con protagonista Eva Longoria. Lei, l’indimenticabile Gabrielle Solis di “Desperate Housewives” è il volto principale della miniserie basata sul romanzo della conduttrice Sandra Barneda, La tierra de las mujeres. In America il titolo è “Land of women”.

Tierra de Mujeres, la trama

Gala (Eva Longoria) è una madre di New York la cui vita, caratterizzata da lusso e agi, cambia improvvisamente quando la sua famiglia viene coinvolta in affari finanziari molto oscuri. Da un giorno all’altro, la donna è costretta a fuggire dalla Grande Mela con sua madre Julia (Carmen Maura) e sua figlia Kate (Victoria Bazúa). Queste tre donne si nasconderanno in una cittadina della Catalogna, dove cercheranno di ricominciare da capo. Tuttavia, i segreti della loro famiglia finiscono per essere conosciuti da tutta la città. In tutto questo, il marito di Gala sembra essere scomparso nel nulla e alcuni uomini pericolosi minacciano le tre donne per un debito milionario. Nella cittadina in cui si nascondono, Julia aveva vissuto la sua adolescenza, prima di lasciare il paese e la famiglia per rifarsi una vita lontana. Il suo ritorno porterà a galla verità nascoste e non tutti sembrano felici di rivederla…

Tierra de Mujeres, curiosità e recensione

Dai primi episodi della serie tv, il ruolo di Gala ricorda il personaggio storico di Gabrielle Solis che ha portato la Longoria al successo internazionale. Elegante, ricca, dal carattere forte, capricciosa e testarda, in alcuni momenti sembra protagonista di uno spin-off della serie più nota, in un mix di comicità, nostalgia e girl power. Ci aspettiamo di veder sbucare Carlos da un momento all’altro ma non accadrà.

Fin dai primi episodi, sono numerosi anche i momenti nei quali i protagonisti parlano in spagnolo/catalano fra di loro, durante le discussioni o i flashback del passato. Armatevi quindi di pazienza, ma presto vi abituerete a questo scambio (con sottotitoli alla mano).

Accanto alla Longoria, spicca il personaggio della madre Julia, interpretato da Carmen Maura, celebre musa di Pedro Almodovar.

La serie non risulta sicuramente indimenticabile ma svolge il suo compito principale, ovvero intrattenere il pubblico per una durata totale di circa 6 ore. Non mancano piccoli colpi di scena e schermaglie tra i protagonisti che assicurano così l’interesse nel vedere anche l’episodio successivo. Se avete nostalgia di “Desperate Housewives” e di Eva Longoria questa miniserie è fatta per voi. La regola è una sola: si tratta di “comfort tv”, da serata estiva, gelato alla mano e ventilatore acceso. Scorrevole sì, ma anche prevedibile.

Una volta accettate queste premesse, buon viaggio in Spagna.