Tiberio Timperi, età, dove vive, figlio, studi, compagna: tutto sulla vita del giornalista

Sono settimane che si vocifera un cambio di conduzione a I Fatti Vostri su Rai 2 e, adesso, pare proprio che Tiberio Timperi sarà sostituito da un nuovo volto, che si prepara a fare il suo ingresso in Rai, Flavio Montrucchio. In attesa della presentazione dei nuovi palinsesti televisivi che avverrà il prossimo 27 giugno, pare proprio che il giornalista e conduttore sia stato “ridimensionato”.

Volto storico della Rai, lavora sull’emittente di Stato dal 1997, è un giornalista, conduttore televisivo e radiofonico e vanta una lunga carriera alle sue spalle. Grazie alla conduzione di molti programmi anche in contemporanea, ci sono stati periodi in cui sembrava quasi che fosse onnipresente nei palinsesti televisivi. Quanti anni ha, il figlio, la battaglia legale e l’attuale compagna: tutto quello che c’è da sapere su Timperi.

Tiberio Timperi, dove vive, chi è la compagna

Tiberio Timperi è nato a Roma il 19 ottobre del 1964, oggi dunque ha 60 anni e il prossimo autunno ne compirà 61. Conduttore di Fatti Vostri, programma dove pare sarà sostituito da Flavio Montrucchio, è stato al timone di più format targati Rai, come Uno Mattina Estate e Mezzogiorno in Famiglia. Il giornalista si è appassionato fin da quando era giovane alla radio e, quando era solo un adolescente – ancora minorenne – ha avuto la sua prima esperienza a Radio Mare Cesenatico.

Successivamente ha lavorato per diverse emittenti radiofoniche e nel 1983 è arrivato a Rai Radio, dove ha condotto molteplici trasmissioni. L’anno in cui Timperi ha debuttato in televisione è il 1986, quando ha iniziato a condurre il Tg di Tele Regione, emittente locale romana. Poi è arrivato a Telemontecarlo e nel 1991 ha fatto il suo ingresso a Mediaset, prima come giornalista – lavorando prima per il TG4 e poi per Studio Aperto – fino a diventare conduttore di alcuni programmi come Cuori d’Oro e Lingo.

Dopo l’esperienza all’emittente del Biscione, nel 1997, il giornalista è tornato a Rai e qui ha iniziato a raccogliere una serie di successi, conducendo molti programmi e iniziando anche a muovere i primi passi nel mondo della recitazione, prendendo parte ad alcune fiction come Incantesimo e Amiche. Dal 2018 al 2019 ha condotto anche La vita in diretta con Francesca Fialdini, ma per la stagione successiva lui e la collega non sono stati confermati. Il giornalista ha poi continuato le sue esperienze nella recitazione, prendendo parte a diversi film.

Tiberio Timperi è molto riservato per ciò che riguarda la sua vita privata ma, qualche tempo fa, ha deciso di raccontare la battaglia legale che ha dovuto affrontare per l’affidamento del figlio. Nel 2002 il giornalista ha conosciuto Orsola Adele Gazzaniga, con cui si è sposato e ha avuto il suo unico figlio, Daniele. Pochi mesi dopo la nascita del bambino la coppia si è separata e da qui sarebbero iniziati i problemi per il conduttore Rai, che ha battagliato per l’affidamento del figlio.

Uno dei suoi grandi rammarichi, come ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, è il fatto di non essere riuscito a costruire una vita familiare serena. Oggi, per fortuna, ha uno splendido rapporto con il figlio Daniele. Nel 2023, in un’intervista a Nuovo Tv, Timperi aveva raccontato di avere una compagna, ma aveva preferito tenere nascosta la sua identità, poiché – come lui stesso ha detto – lei non vorrebbe avere visibilità. Non si sa se sia ancora impegnato con lei o se al momento sia single. Sul suo profilo Instagram il giornalista pubblica molte immagini legate al suo lavoro, ma pochi scatti privati che, probabilmente, preferisce tenere riservati. Il giornalista vive in un piccolo appartamento nella campagna di Saxa Ruba, che si trova poco distante da Roma.