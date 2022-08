Novità in vista nella prossima stagione per Tiberio Timperi. Confermato alla conduzione del varietà campione di ascolti del fine settimana mattutino della direzione intrattenimento day time e diffuso dalle frequenze di Rai1 Unomattina in famiglia insieme a Monica Setta ed Ingrid Muccitelli, arrivano per lui altri impegni professionali che TvBlog è in grado oggi di anticipare. Impegni però che non lo vedranno protagonista in televisione, ma in radio.

Radio primo grande amore di Tiberio Timperi, un amore che si è poi sviluppato negli anni, anche quelli più recenti, lo ricordiamo infatti pochi anni fa alla guida del programma HitStory su Rai Radio 2, impegno questo che gli ha dato grandi soddisfazioni e che ha permesso al secondo canale radiofonico del servizio pubblico radiotelevisivo di ottenere pure grandi ascolti. Impegno questo però a cui Timperi non è stato confermato dall’attuale dirigenza di Rai Radio 2, che non lo ha più chiamato alle sue dipendenze, nonostante la professionalità e la disinvoltura con cui ha saputo da sempre districarsi negli anni del suo variegato curriculum.

Qualità queste però che non sono passate inosservate da chi fa della radio un lavoro con cui deve confrontarsi quotidianamente anche con il business e i dati di ascolto, che naturalmente generano anche gli introiti pubblicitari vitali per una radio privata. Già perchè Tiberio Timperi sarà alla guida di un programma radiofonico stavolta non dalle frequenze della Rai, ma da quelle di una radio privata, per altro la più ascoltata nel nostro paese.

Tiberio Timperi sarà alla guida di una fetta della programmazione radiofonica di uno dei canali del gruppo RTL. Per la precisione potremo ascoltare il conduttore di Unomattina in famiglia guidare il flusso radiofonico del canale RTL 102.5 BEST, che è la radio che, come dice il suo claim “Fa spazio ai successi di tutti i tempi“. Largo dunque ad un conduttore radiofonico di successo come Tiberio Timperi, che guiderà lo spazio fra le 11 e le 13 di tutti i fine settimana fino al termine della stagione dalle frequenze in digital radio Dab Plus del canale RTL 102.5 BEST.

Subito dopo quindi la conduzione di Unomattina in famiglia, Tiberio Timperi si precipiterà presso gli studi romani da uno dei canali di quella che si chiamava “Radio Trasmissioni Lombarde“, per condurre il flusso radiofonico del canale BEST del gruppo di Lorenzo Suraci, precisamente fra le 11 e le 13 chiamato dallo stesso Suraci e da Federica Gentile. Come mai la Rai e per la precisione la direttrice di Radio 2 Paola Marchesini, che per altro in occasione di HitStory si era detta entusiasta della sua conduzione, tanto da avergli promesso un ritorno in organico alla guida di una nuova serie di quel programma, ritorno poi svanito nel nulla, se l’è lasciato scappare? Mistero.

Resta il fatto che Timperi, dopo oltretutto aver lavorato gratuitamente ai tempi di HitStory visto lo sforo del budget annuale disposto dalla Rai ai propri dipendenti, torna al vecchio grande amore che è la radio, ma non in quella del servizio pubblico, che ha preferito dargli il permesso di questa “scappatina”, piuttosto che affidargli nuovamente un nuovo programma su Radio 2, ma il tempo è galantuomo ed ora è il momento di RTL 102.5 BEST.