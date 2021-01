Ti sento è il nuovo talk show di Pierluigi Diaco che andrà in onda su Rai 2, in seconda serata, a partire da questa sera, martedì 19 gennaio 2021.

La prima puntata andrà in onda alle ore 23:15, al termine della partita di Coppa Italia tra Roma e Spezia (trattandosi di partita secca ad eliminazione diretta, in caso di tempi supplementari, non è da escludere uno slittamento riguardante l’orario di inizio).

Come si può evincere dal titolo, l’intervista di Pierluigi Diaco sarà incentrata sul suono e su tutte le sue possibili sfumature.

L’intervista avrà inizio con un breve video riguardante i momenti più importanti della vita dell’ospite, in ordine cronologico, accompagnati da una canzone legata ai suoi ricordi d’infanzia. Successivamente, l’intervista si svilupperà sull’ascolto di 10 frammenti sonori come, ad esempio, la voce di un familiare, un breve estratto da un telegiornale o da un programma televisivo d’epoca, un rumore della quotidianità, un dialogo di un film o una poesia.

In chiusura, l’ospite dovrà compiere due esercizi, utilizzando un tablet o un foglio di carta: esprimersi con una frase a lui cara e fare un disegno con il quale si congederà.

Come pubblicato in anteprima da TvBlog, Ti sento andrà in onda dal foyer del Teatro delle Vittorie in Roma e, tra le presenze fisse nel cast, ci sarà Gek Tessaro, artista ed illustratore esperto in particolari tecniche di pittura sull’acqua, che realizzerà le sue opere in tempo reale, durante l’intervista.

L’ospite della prima puntata di Ti sento sarà Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale azzurra.

Per il giornalista e conduttore, si tratterà del terzo programma televisivo negli ultimi anni dopo le due edizioni di Io e Te e dopo l’edizione dello spin-off, Io e Te di notte.

Ti sento è un programma firmato da Filippo Mauceri e Pierluigi Diaco, scritto insieme a Maurizio Gianotti.

Dopo la messa in onda della prima puntata, su TvBlog sarà disponibile una recensione.