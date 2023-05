Premessa: siamo ben abituati a raccontarvi cambi di programma se non addirittura di cast in un programma televisivo. Spesso queste modifiche sono date da una miriade di cause che noi stessi vi abbiamo poi scritto nero su bianco da queste pagine. Il pour-parler variegato nei nostri casi ha quasi sempre portato alla luce conflitti dietro le quinte, tensioni all’oscuro delle telecamere, magari nei camerini, ma in un modo o nell’altro come si suol dire: la verità viene sempre fuori.

Questa introduzione serve a raccontarvi una vicenda che esce fuori dai confini italiani ed anche europei. Torniamo nel Regno Unito, ma non per raccontarvi nuove imminenti celebrazioni su Re Carlo III. Abbiamo dato e – credo – avanzato sotto l’aspetto della copertura mediatica.

Qui c’è un giallo che corre tra gli studi di ITV – terzo canale generalista inglese – e riguarda una delle trasmissioni più popolari e seguite dello stato: This Morning.

La storia di This Morning in breve, l’approdo di Phillip Schofield

L’abbiamo citata già qualche mese fa, la si può paragonare verosimilmente alla nostra Unomattina fin quando quest’ultima è stata condotta in coppia. This Morning va in onda dal 1988 e porta con sé ben 33 edizioni, un mucchio di awards incassati dal 1998 in poi come “Miglior programma diurno” e “miglior programma live” dai premi televisivi nazionali più pregiati, oltre che un numero considerevole di coppie di conduzione diventate col tempo i volti di punta della rete.

Di questi conduttori (se ne contano 15 dall’inizio del programma), il più longevo è stato sicuramente Phillip Schofield. Classe 1962, il suo esordio ricorda un po’ la tracciatura del percorso seguito anche dal nostro Paolo Bonolis. Ha iniziato dalla tv per bambini lavorando a Children’s BBC (CBBC), ha proseguito su questa strada fino al 1993 per poi passare ad ITV nel 1994 alzando l’asticella e, insieme a questa, anche la media d’età dedicandosi alla conduzione di game show e grandi prime serate (tra queste anche la versione inglese di Notti sul ghiaccio, Dancing on Ice).

Nel 2002 dunque approda all’infotainment diventando host di This Morning affiancando varie co-conduttrici altrettanto famose in UK. Felce Britton, l’attrice e cantante Amanda Holden, Rochelle Humes ma, soprattutto, lei: l’autrice e modella Holly Willoughby. Holly ha debuttato a This Morning nel 2009, proprio a fianco di Schofield, il loro sodalizio professionale è proseguito a lungo, a lunghissimo.

Sempre molto affiatati e complici davanti alle telecamere, si sono conquistati l’affetto del pubblico raggiungendo anche punte del 20% di share. Tutto è proseguito nel migliore dei modi sino ad un’interruzione brusca venerdì scorso, 19 maggio.

Le indiscrezioni, l’abbandono e il perché

Dai primi giorni di maggio i tabloid inglesi, televisivi in primis, hanno tambureggiato in continuazione le voci di venti gelidi ‘off the camera’ (dietro le quinte) nei rapporti tra Phillip e Holly. I due, nonostante i rumors, hanno continuato indenni il programma occupandosi anche di fatti di gossip, ma evitando accuratamente il loro. Per alcune puntate Schofield si è dovuto assentare per questioni private, altre volte “per malattia“, ma si sa, l’opinione pubblica inglese ha il vizietto di restare ferma su un punto battendo i piedi pur di avere ragione.

Al The Sun il conduttore aveva smentito qualsiasi frizione: “Holly è la mia roccia. Siamo migliori amici come sempre. Lei è un supporto incredibile in trasmissione, dietro le quinte e al telefono“.

A ben poco è servita la pezza. Superato il limite, Phillip è stato letteralmente schiacciato dalle voci sempre più imponenti, così ha deciso di mettere la giacca d’ordinanza al chiodo lasciando This Morning in balia delle polemiche. Con la sua uscita, il conduttore ha rilasciato questa dichiarazione: