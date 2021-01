This is Us non andrà in onda questa sera, martedì 19 gennaio 2021, su NBC: lo annuncia con un tweet il creatore Dan Fogelman a poche ore dall’attesa settima puntata della quinta stagione.

No new episode of #ThisIsUs tonight – Covid-related production delays in LA have forced us to delay a few weeks. But the next few are big ones, and we are close, so we hope you'll hang in there with us. Sorry! — Dan Fogelman (@Dan_Fogelman) January 19, 2021

“Nessun nuovo episodio di This is Us questa sera. I ritardi produttivi dovuti al peggioramento del Covid a Los Angeles ci hanno costretto a slittare la realizzazione delle puntate di qualche settimana. Ma le prossime sono davvero esplosive e siamo ormai vicini a realizzarle, per cui speriamo che resistiate con noi. Ci dispiace!”

scrive Fogelman, giustifcando quindi la mancanza della nuova puntata con l’allungamento dello hiatus invernale causato dalla crescita dei casi di Covid a Los Angeles: una situazione che ha spinto le autorità sanitarie della Contea a chiedere alle produzioni di sospendere tutto per qualche settimana. Da qui i ritardi, inevitabili, anche nella messa in onda, di cui si era già accennato in precedenza.

This is Us era tornato in onda regolarmente dopo le Feste di Natale con due puntate dedicate a una svolta narrativa importante per Randall (Sterling K. Brown): un doppio appuntamento di altissima densità emotiva, affrontato e svolto nelle S05E05 ed S05E06, conclusosi con un cliffhanger mozzafiato nell’ultima puntata andata in onda (Birth Mother). Un cliffhanger destinato a restare in sospeso ancora per alcune settimane: il sito della NBC ufficializza il ritorno della quinta stagione solo da martedì 9 febbraio. Gli appassionati della serie dovranno aspettare quindi tre settimane prima di vedere cosa succederà a Kevin (Justin Hartley) e Madison (Caitlin Thompson), come procederanno le vicende di Kate (Chrissy Metz) e Toby (Chris Sullivan), cosa scopriremo ancora delle vite di Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore).

La quinta stagione di This is Us sta andando in onda in prima tv su Fox (sulla piattaforma Sky) dal 24 novembre 2020: restano da programmare proprio la quinta e la sesta puntata, le ultime realizzate prima dell’inedita pausa. Vedremo se Fox attenderà i nuovi episodi per riprendere la programmazione senza ulteriori segmentazioni.