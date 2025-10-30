This Is Me, finale in crescendo. Montalbano secondo programma più visto, Circo Massimo scende ancora. I dati Auditel del 29 ottobre 2025

This Is Me finale con il botto. La trasmissione di Silvia Toffanin, prodotta da Fascino, riesce a ottenere risultati ancor più incoraggianti nell’ultimo slot stagionale. Il programma arriva al 23,3% di Share, superato Montalbano. La fiction di Raiuno, in replica sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, ottiene il 17% di Share. Ottimo risultato, considerando che si tratta di riproposizioni, in ricordo del compianto scrittore Andrea Camilleri, ma il dato resta.

La fiction Rai viene superata di rado, specialmente quando tratta le vicende del commissariato di Vigata. Italia Uno con Hercules – La leggenda ha inizio raggiunge il 4,5% di Share, il canale 6 del palinsesto generalista italiano punta nuovamente sull’animazione di qualità. Scelta che paga in parte dal punto di vista degli ascolti. Rai3 si avvicina al 9,5% di Share. Risultati più che incoraggianti grazie alle inchieste di Chi L’ha Visto? Federica Sciarelli cerca di far luce sui più noti casi di cronaca nera e non solo. Rai2 al 2,7% di Share con 9-1-1.

This Is Me chiude in rialzo, Montalbano battuto in prima serata. Male Giannini sul Nove

Rete4 fermo al 2,8% di Share con RealPolitik: Tommaso Labate su Mediaset resta fedele agli standard delle scorse settimane. Le percentuali si stanno stabilizzando con qualche picco verso l’alto in relazione alle presenze nel selezionato parterre di ospiti. Aldo Cazzullo, con lo speciale di Una Giornata Particolare dedicato a Leonardo Da Vinci, ottiene il 7,6% di Share.

La7 può contare su un nutrito stuolo di affezionati che rende la trasmissione del giornalista, divulgatore e scrittore una certezza televisiva per l’emittente. A tal proposito su TV8, il canale in chiaro di Sky, 4Ristoranti supera il 2% di Share. Le dolenti note, in termini di numeri, arrivano dalla Nove. L’emittente della Warner Bros Discovery propone nuovamente Circo Massimo: il talk show politico di Massimo Giannini che, però, non va oltre l’1,1% di Share.

Gerry Scotti e Samira Lui favoriscono Silvia Toffanin

Risultati che potrebbero aprire alcune riflessioni interne all’emittente. La trasmissione è stata superata addirittura dal Canale 20 che ha proposto Trespass ottenendo l’1,5% di Share. Stesso risultato per Iris che, invece, sceglie Contact. RaiMovie, con We Were Soldiers totalizza l’1,1% di Share. RaiPremium si ferma allo 0,8% di Share con la replica di Ballando Con Le Stelle. RealTime ottiene il 2,7% di Share grazie a Matrimonio a Prima Vista…E poi.

Il preserale generalista italiano, invece, vede Affari Tuoi al 22,2% di Share (programma accorciato di qualche minuto rispetto alla durata complessiva) e La Ruota della Fortuna al 24,4%. Gerry Scotti, in conduzione con Samira Lui, vince la sfida dei giochi cedendo qualche punto rispetto alle scorse sere. Un punto e mezzo in meno, quasi. Dovuto, forse, al finale concentrato della puntata del 29 ottobre 2025. Il motivo è stato la presenza annunciata dei conduttori a This Is Me.

La ricerca della continuità

Un gancio che comunque ha portato i suoi frutti a Mediaset in termini di ascolto: quel che si perde da una parte, viene guadagnato dall’altra. I vasi comunicanti della tv tra calcoli, statistiche e numeri di un consenso sempre più difficile da mantenere. Il nuovo valore con cui fare i conti, sia a Viale Mazzini che a Cologno Monzese, è la continuità.