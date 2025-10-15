This Is Me, anticipazioni stasera 15 ottobre: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Stasera su Canale 5 torna “This Is Me” con Silvia Toffanin, tra musica, sport e storie personali dei grandi protagonisti italiani. Ospiti d’eccezione: Laura Pausini, Gigi D’Alessio, Zlatan Ibrahimović, Eleonora Abbagnato e altre leggende dello sport.

Torna stasera in prima serata su Canale 5 “This Is Me”, il programma condotto da Silvia Toffanin che celebra il talento italiano in tutte le sue sfumature, dalla musica allo sport, dalla danza alla vita privata delle celebrità. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il format propone nuove serate-evento ricche di emozioni, storie intime e spettacolo, accompagnate dall’eleganza e dalla sensibilità della conduttrice.

Un viaggio tra le eccellenze

“This Is Me” non racconta solo carriere di successo, ma svela le persone che si celano dietro la fama, con un approccio raffinato ormai riconosciuto come tratto distintivo di Silvia Toffanin, celebre anche per il suo ruolo a “Verissimo”.

Tra i protagonisti della serata spicca Laura Pausini, voce icona della musica italiana e internazionale, con oltre 70 milioni di dischi venduti. Ambasciatrice della musica italiana e latina, ha calcato palchi prestigiosi come il Madison Square Garden e il Teatro Ariston, confermandosi simbolo di talento, eleganza e passione. Accanto a lei, Gigi D’Alessio, cantante e produttore napoletano, porta in studio il suo carisma e la sua musica popolare, che ha conquistato il pubblico mondiale e gli ha valso il titolo di “Ambasciatore della musica napoletana nel mondo” nel 2022.

Interviste esclusive e storie di sport

Silvia Toffanin ospita anche Christian De Sica, attore e regista, volto amato del cinema italiano, noto sia per i celebri cinepanettoni sia per ruoli teatrali più intensi. Una delle interviste più attese è quella a Zlatan Ibrahimović, ex calciatore e attuale dirigente del Milan, noto per i suoi oltre 500 gol e più di 30 trofei conquistati con club internazionali, oltre che per il suo carisma e la personalità fuori dagli schemi.

Lo spazio sportivo prosegue con Eleonora Abbagnato, étoile e direttrice del Teatro dell’Opera di Roma, che ha saputo unire disciplina e grazia in una carriera internazionale di grande prestigio. Saranno poi protagonisti due leggende dello sci: Alberto Tomba, campione olimpico con tre ori e numerose vittorie in Coppa del Mondo, e Deborah Compagnoni, prima sciatrice a conquistare tre ori olimpici in tre edizioni diverse.

Infine, la serata celebra anche il tennis italiano con Flavia Pennetta, prima italiana in Top 10 mondiale, vincitrice degli US Open 2015 e moglie del tennista Fabio Fognini. Le loro storie personali e sportive aggiungono un ulteriore livello di fascino e umanità al programma.