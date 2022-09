La terribile ondata di Covid-19 che ha travolto tutta l’Europa raccontata puntando la lente d’ingrandimento sul Regno Unito, sul Governo che ha dovuto affrontare le difficili decisioni scaturite e soprattutto sul suo Primo Ministro di allora. È ciò che si prefigge di raccontare This England, la nuova serie tv destinata a Sky e a NOW con protagonista un premio Oscar. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando esce This England? La programmazione

La serie tv, in Inghilterra, avrebbe dovuto debuttare mercoledì 21 settembre 2022. La morte della Regina Elisabetta II ha però spinto Sky UK a rimandarne la messa in onda di una settimana, in segno di rispetto. This England va in onda così in Patria da mercoledì 28 settembre. E in Italia? Da noi la serie è trasmessa da Sky Atlantic e in streaming su Now a partire da venerdì 30 settembre, due giorni dopo la messa in onda in Inghilterra.

This England serie tv Sky, la trama

Le foto di This England, la serie tv di Sky e NOW Guarda un'altra fotografia → La serie racconta l’impatto che la prima ondata della pandemia da Coronavirus ha avuto sul Regno Unito, portando gli spettatori fra i corridoi del potere, con l’allora Primo Ministro Boris Johnson (Kenneth Branagh) alle prese con il Covid-19, la Brexit e una controversa vita politica e personale.

Gli eventi politici si intrecciano con storie provenienti da tutto il Paese, dagli esperti e gli scienziati impegnati in una lotta contro il tempo per arrivare a comprendere come si trasmette il virus, ai dottori, gli infermieri e gli operatori delle case di riposo in prima linea per contenere e superare l’emergenza, fino alle persone comuni le cui vite sono state gettate nel caos dalla pandemia.

This England serie tv Sky, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi di This England sono sei, di una durata che varia tra i cinquanta e i sessanta minuti. Sky li manda in onda due per volta, per tre settimane. Il finale di serie va quindi in onda il 14 ottobre.

This England serie tv Sky, cast

A guidare il cast di questa serie evento c’è un premio Oscar, Kenneth Branagh, che ha vinto l’ambita statuetta nel 2022 per la Migliore sceneggiatura di “Belfast”. Branagh, dopo aver recitato a teatro, si è affermato prima al cinema e poi in tv, ricoprendo numerosissimi ruoli. Tra i film per cui è famoso, “Enrico V” (da lui diretto), “Frankenstein di Mary Shelley” (da lui diretto), “Wild Wild West”, “Harry Potter e la Camera dei Segreti”, “Marilyn”, “Dunkirk” e “Tenet”. In tv, invece, ha recitato ne Il Commissario Wallander e Upstart Crow.

Kenneth Branagh è Boris Johnson: il Primo Ministro che, pochi mesi dopo la sua elezione, si ritrova a dover affrontare non solo la Brexit, ma anche e soprattutto la diffusione del Coronavirus;

Ophelia Lovibond è Carrie Symonds: moglie di Johnson, prima di conoscerlo lavorava nel mondo delle comunicazioni;

Andrew Buchan è Matt Hancock: Ministro della salute e degli affari sociali del Regno Unito durante il Governo Johnson;

Alec Nicholls è Sir Patrick Vallance: esperto scientifico al lavoro per il Governo dal 2018;

James Corrigan è Isaac Levido: consulente politico australiano in carica della campagna elettorale del Partito Conservatore nelle elezioni del 2019;

Tim Goodman è Stanley Johnson: padre di Boris, in passato è stato anche membro del Parlamento Europeo per il Partito Conservatore; vota contro la Brexit, fortemente voluta invece dal figlio;

Simon Paisley Day è Dominic Cummings: consulente della campagna elettorale a favore della Brexit, poi accusato di aver violato le misure della quarantena;

Bitu Thomas è Priti Patel: Ministro dell’Interno del Regno Uniti;

Rachel Sophia-Anthony è Lola Aldenjana;

Simon Kunz è Andrew Mills;

Greta Bellamacina è Cleo Watson;

Hiten Patel è Asif.

This England, regista e sceneggiatori

Cinque episodi della serie (che inizialmente si sarebbe dovuta chiamare This Sceptred Isle) sono diretti da Michael Winterbottom, vincitore dell’Orso d’oro al Festival del Cinema di Berlino del 2003 con il film “Cose di questo mondo”. Un episodio, invece, è stato diretto da Julian Jarrold. A scrivere la serie lo stesso Winterbottom con Kieron Quirke. This England è una serie Sky Original, prodotta dalla Revolution Films di Michael Winterbottom e dalla Passenger di Richard Brown.

This England, trailer

Ecco il teaser trailer di This England:

This England, dove vederlo in streaming?

È possibile vedere This England, oltre che durante la messa in onda in tv su Sky Atlantic, su Sky Go per gli abbonati alla pay tv, ma anche in streaming su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.