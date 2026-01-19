Thiago dal Brasile sfida il dottore ad Affari tuoi: quanto ha vinto a ritmo di samba

Dopo la notizia del grave lutto che ha colpito Stefano De Martino, la Rai trasmette una puntata di Affari tuoi registrata lo scorso 14 gennaio. Thiago, originario del Brasile ma residente in Abruzzo, è il protagonista della puntata di Affari tuoi di stasera, 19 gennaio 2026. Sposato da dieci anni, papà di Mia e Luna, Thiago lavora nel settore fitness ed è accompagnato dalla moglie Cristiana. “Sono stato ospite dai fratelli di Cristiana che mi hanno chiamato per fare animazione in discoteca e sono rimasto colpito da lei”, racconta Thiago.

Una partita carica di emozioni quella di Thiago che ha approfittato della presenza su Raiuno per mandare un saluto al padre che vive in Brasile e che, pur sentendo ogni giorno, non riesce a vedere come vorrebbe.

La partita di Thiago ad Affari tuoi

I primi sei pacchi contengono 20mila, Gennarino che questa sera vale 1000 euro, il pacco ballerina, 1 euro, 200 euro e 75mila euro portando così il dottore ad offrire subito 37mila euro. Pur ringraziando il dottore per l’offerta, Thiago decide di rifiutare per giocare, divertirsi e far divertire il pubblico. La partita continua con l’apertura del pacco nero che vale 200mila euro, 10 euro e 100 euro.

Niente offerta ma un cambio che Thiago rifiuta andando ad aprire altri, tre pacchi con cui saluta 200mila euro, 50 euro e 15mila euro. Dopo un cambio, torna nuovamente l’offerta: per un tiro, il dottore offre ancora 37mila euro. Assegno che viene rifiutato ancora con il pacco successivo che, però, vale 50mila euro. Il dottore torna ad offrire il cambio che stavolta viene accettato: Thiago lascia il 3 per il 10 scoprendo di aver inizialmente pescato 10mila euro.

Per un tiro, il dottore ripropone ancora 37mila euro. “Non si smuove da lì”, commenta Stefano De Martino. “Cifra meravigliosa, ma vado avanti”, dice Thiago che prova a portare a casa una cifra più alta. Una scelta che porta Thiago ad aprire un altro pacco blu portando il dottore a proporre ancora il cambio. Dal tabellone vanno poi via i 30mila euro ma il dottore alza l’offerta mettendo nelle mani di Thiago un assegno da 45mila euro che, però, viene rifiutato. Il coraggio di Thiago, però, non viene premiato perché dal tabellone vanno via i 300mila euro.

Per l’ultimo tiro, il dottore offre 18mila euro e, dopo aver rifiutato cifre più alte, Thiago rifiuta anche quest’ultimo assegno. Thiago arriva in finale con un pacco blu e un pacco rosso da 100mila euro; il dottore offre 33mila euro: dopo averci pensato a lungo, Thiago, d’accordo con la moglie, decide di accettare scoprendo, poi, di aver avuto tra le mani 100mila euro.