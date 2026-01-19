Morto Enrico De Martino, il ballerino che lasciò il palco per Stefano: “Dovevo assumermi le mie responsabilità”

Grave lutto per Stefano De Martino, questa mattina si è spento Enrico, il padre del conduttore di Affari Tuoi, aveva 61 anni: scelse di interrompere la carriera da ballerino professionista quando scoprì che sarebbe diventato padre.

Grave lutto per Stefano De Martino. Nella mattinata di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, si è spento il padre Enrico all’età di 61 anni. L’uomo era malato da tempo e le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi mesi.

La notizia della scomparsa è stata confermata dall’entourage del conduttore, che proprio pochi mesi fa aveva parlato con orgoglio del riconoscimento ricevuto dal padre: il Premio Salerno Danza alla carriera, consegnato nel novembre scorso al Teatro Verdi.

La telefonata che cambiò tutto: da ballerino a padre

La storia di Enrico De Martino è quella di un talento interrotto, di una carriera sacrificata sull’altare della paternità. Aveva solo 25 anni quando una telefonata cambiò per sempre il corso della sua vita ma anche della sua carriera.

Era a Roma, in scena con una compagnia di danza, quando squillò il telefono: dall’altra parte la fidanzata, e futura moglie, che gli annunciava di essere incinta di Stefano: “A quel punto ho dovuto prendere una decisione, assumermi una responsabilità – aveva raccontato lo scorso novembre in una lunga intervista al Corriere del Mezzogiorno – una scelta chiara e senza ripensamenti. Volevo confermare agli occhi dei miei suoceri la solidità della mia relazione. Ho cercato un lavoro ‘vero’, come lo intendeva mio suocero, e ho lasciato alla danza solo qualche piccolo spazio privilegiando il lavoro”.

Un futuro per il figlio Stefano

Il teatro San Carlo di Napoli, dove aveva calcato le scene come ballerino professionista, divenne un ricordo. Enrico aprì un ristorante e per altri 15 anni, fino ai 40, riuscì a tenere insieme le due attività: di giorno il lavoro nella ristorazione, la sera e nei weekend le collaborazioni con scuole e compagnie di danza della Campania. La danza da professione si trasformò in hobby, ma quella passione non si spense mai. Anzi, trovò un nuovo significato: “Ho fatto di tutto perché Stefano potesse vivere quella passione che per me è rimasta sospesa”.

Il rapporto con Stefano: dalla durezza alla complicità

Proprio la danza divenne però, paradossalmente, motivo di attrito tra padre e figlio. Quando Stefano, adolescente, manifestò il desiderio di seguire le orme paterne, Enrico non accolse con entusiasmo la scelta. Nonostante a 13-14 anni Stefano avesse già dimostrato di avere attitudine e un brillante avvenire: “È un lavoro impegnativo, sia fisicamente che mentalmente, non puoi uscire la sera con gli amici perché si prova sempre, anche il sabato e la domenica – spiegò nell’intervista – temevo che non ce l’avrebbe fatta a sopportare una cosa del genere”.

Ma Stefano si dimostrò ostinato, disse il padre: “Un testone, caparbio anche più di me. Mi disse: no, lo voglio fare. E gli risposi: io ci sono. Però ti avviso che non sarà facile”. E aveva ragione: qualcuno aveva già intuito il futuro del giovane Stefano. Bill Goodson, coreografo americano, lo vide ballare durante uno stage e disse a Enrico: “Tuo figlio farà lo showman”. Una profezia che si sarebbe avverata.

Stefano ed Enrico De Martino, un rapporto che si è evoluto

Il rapporto tra i due, segnato inizialmente da una certa rigidità emotiva (“sono cresciuto senza padre e non avendo una figura di riferimento ho sempre provato pudore a manifestare sentimenti”), si addolcì con gli anni. Il primo “ti voglio bene” arrivò quando Stefano era già famoso e aveva 21 anni, un momento che il conduttore ha raccontato più volte con commozione. E quando nacque Santiago, nipote di Enrico, il cerchio si chiuse: “Avanzando con l’età mi sono sciolto e sono diventato malleabile con i figli”.

Enrico seguì ogni passo dell’evoluzione del figlio, dalla danza alla conduzione televisiva, fino al trionfo di Affari Tuoi: “Vederlo condurre programmi importanti è una soddisfazione enorme”, confidò Enrico De Martino – il regalo più grande è che è rimasto la persona che era, senza montarsi la testa”. Parole di un padre che aveva trasformato una rinuncia in un atto d’amore, chiudendo il cerchio di una vita dedicata alla danza, prima sul palco e poi attraverso gli occhi del figlio.

Da Maria De Filippi

Enrico De Martino ha partecipato solo negli ultimi anni in modo molto schivo alla fama del figlio. Ha conosciuto Maria De Filippi, che ha ringraziato personalmente (“Grazie di cosa…?” pare abbia risposto lei).

“Dalla De Filippi abbiamo ballato insieme, è stato divertente e molto emozionante. Lei mi ha chiesto se ero contento della carriera di Stefano. Ero felicissimo ma forse non sono nemmeno riuscito a spiegare quanto” ha detto Enrico De Martino in un’altra intervista sempre a novembre, in occasione del premio ricevuto a Salerno.