Tornano le avventure degli adolescenti dispersi su un’isola deserta di The Wilds. Da venerdì 6 maggio arriva la seconda stagione, tra colpi di scena e soprattutto l’arrivo del gruppo di maschi, come anticipato nel finale della prima stagione, introducendo così nuovi personaggi di cui scoprire puntata dopo puntata, il passato e le reazioni sull’isola. Il misterioso esperimento sociologico prosegue, ma scopriamo insieme qualcosa di più sui nuovi episodi.

The Wilds dove eravamo rimasti?

Sono passati 16 mesi dalla prima stagione di The Wilds, quindi forse è il caso di fare un attimo il punto della situazione su quello che era successo e da dove riprenderà la serie. Al centro del racconto troviamo un gruppo di ragazze, spedite dai genitori in un centro di recupero in cui raddrizzare o migliorare le loro vite, ma che finiscono disperse su un’isola deserta. O almeno questo è quello che pensano loro. In realtà vengono costantemente sorvegliate come parte di un esperimento sociologico sulle dinamiche di gruppo e la capacità delle donne di reagire alle situazioni estreme.

Una volta svelato questo arcano, la serie prende tre diverse linee temporali: il racconto delle esperienze passate delle ragazze, la sopravvivenza sull’isola e la misteriosa sede dove vengono interrogate da sedicenti agenti FBI a seguito del loro ritrovamento. Alla fine della prima stagione insieme a Leah scopriamo che il progetto sorveglia anche un gruppo di ragazzi che hanno vissuto la loro stessa esperienza.

The Wilds 2, la trama

La seconda stagione di The Wilds riprende proprio dalle dinamiche con cui si era conclusa la prima stagione. Continuiamo a vedere la vita e i tentativi di sopravvivere delle ragazze, mentre nascono amicizie e si creano rapporti nonostante le loro differenti personalità. In parallelo conosciamo anche il gruppo di ragazzi anche loro alle prese con la lotta per la sopravvivenza sotto lo sguardo vigile del “burattinaio” di questo esperimento.

The Wilds 2, il cast

Si arricchisce il cast della seconda stagione con l’arrivo di nuovi personaggi, il gruppo di ragazzi vittima dello stesso esperimento sociologico. Quindi in questi nuovi episodi vedremo il ritorno delle ragazze “sopravvissute”

Sophia Ali è Fatin Jadmani

Sarah Pidgeon è Leah Rilke

Jenna Clause è Martha Blackburn

Erana James è Toni Shalifoe

Mia Healey è Shelby Goodkind

Helena Howard è Nora Reid

Reign Edwards è Rachel Reid

Shannon Berry è Dot Campbell

e degli adulti a capo dell’esperimento:

Rachel Griffiths è Gretchen Klein, il capo del programma Dawn of Eve

David Sullivan è Daniel Faber, psicologo

Troy Winbush è Dean Young, agente FBI che interroga le sopravvissute

e del gruppo di ragazzi:

Alex Fitzalan è Seth Novak

Nicholas Coombe è Josh Herbert

Reed Shannon è Scotty Simms,

Aidan Laprete è Henry Tanaka,

Zack Calderon è Rafael Garcia,

Charles Alexander è Kirin O’Connor,

Miles Gutierrez-Riley è Ivan Taylor

Tanner Ray Rook è Bo Leonard

The Wilds 2, il trailer

The Wilds 2, gli episodi

La seconda stagione di The Wilds è composta da 8 episodi, 2 in meno rispetto alla prima stagione, che saranno rilasciati tutti il 6 maggio.

The Wilds 2, quando esce?

Tutti gli episodi della seconda stagione di The Wilds saranno caricati su Prime Video venerdì 6 maggio in più di 240 Paesi e territori nel mondo.

The Wilds 2, location

Cambio di location per la seconda stagione di The Wilds. Dopo la Nuova Zelanda e in particolare Auckland della prima stagione, il set si è spostato in Australia nel Queensland dove i produttori di ABC Signature parte del gruppo Disney, hanno ottenuto un finanziamento di circa 7,6 milioni di dollari per effettuare le riprese.

The Wilds 2, lo staff tecnico, autori e registi

La serie è creata da Sarah Streicher con Amy Harris come showrunner ed executive producer. Tra i produttori troviamo anche Jamie Tarses di FanFare, morta nel febbraio 2021, cui è dedicato il primo episodio della nuova stagione. La serie è una co-produzione tra Amazon Studios e ABC Signature parte del gruppo Disney. Registi dei diversi episodi sono Alison Maclean, Nima Nourizadeh, Ben C. Lucas, Aurora Guerrero e Ben Young