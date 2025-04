The White Lotus 4: trama, cast e chi potrebbe tornare

Nuova stagione per The white Lutosu e nuove altissime aspettative per i fan della serie. Location e cast: ecco cosa cambia

The White Lotus 4 ci porterà in una nuova affascinante location, con un cast stellare ed una nuova trama, ecco cosa aspettarsi.

Dopo Maui, la Sicilia e Koh Samui, senza ombra di dubbio l’attesa per la quarta stagione di “The White Lotus” è altissima. Mike White, il creatore della serie che ha saputo conquistare pubblico e critica con il suo stile tagliente e la sua ironia sottile, ha deciso di spostare ancora una volta l’ambientazione.

Questa volta, però, il viaggio sarà diverso, più intimo e forse anche più complesso. Francesca Orsi, dirigente HBO, ha infatti dichiarato che si sta cercando una location in Europa, un continente che offre infinite possibilità tra storia, cultura e paesaggi mozzafiato. Però, negli ultimi tempi, si è fatta strada con forza l’ipotesi di Marrakech, in Marocco.

Aspettative altissime per la nuova stagione di The White Lotus

Bisogna ammettere che un’ambientazione nordafricana avrebbe tutto il potenziale per dare vita a una stagione straordinaria. La città rossa, con i suoi suq labirintici, i colori intensi, i profumi speziati e quel fascino a metà tra antico e moderno, sarebbe il perfetto sfondo per una narrazione che punta a esplorare temi spirituali ed esistenziali.

Mike White ha già accennato, infatti, alla volontà di raccontare un viaggio interiore oltre che fisico. E quale posto migliore, se non Marrakech, per parlare di ricerca di sé, di illusioni e disillusioni, di quel senso di smarrimento che spesso accompagna il lusso sfrenato che la serie ama raccontare? Non ci sono ancora conferme ufficiali, è vero, però tutto lascia pensare che le nuove puntate ci regaleranno un’ambientazione visivamente spettacolare e culturalmente densa.

Per quanto riguarda il cast, come da tradizione di “The White Lotus”, è previsto un rinnovamento quasi totale, anche se non mancheranno, senza ombra di dubbio, alcune sorprese. Una delle notizie più intriganti riguarda il possibile ritorno di Natasha Rothwell nei panni della neo-arricchita Belinda. Ricordiamo tutti come il suo personaggio nella prima stagione avesse conquistato il cuore degli spettatori, anche per il suo desiderio frustrato di realizzare una spa tutta sua. E adesso, con più mezzi e meno ingenuità, Belinda potrebbe avere finalmente il suo riscatto.

Il possibile ritorno inaspettato

Non solo lei: a far sperare i fan c’è anche Meghann Fahy, la Daphne della seconda stagione, che in una recente intervista ha dichiarato di essere “assolutamente disponibile” a tornare. Sarebbe interessante vedere come il suo personaggio potrebbe evolversi in un contesto tanto diverso. E, perché no, potrebbe esserci spazio anche per qualche volto nuovo, magari emergente, capace di dare nuova linfa a una serie che riesce sempre a sorprendere.

Con la promessa di un viaggio che sarà allo stesso tempo geografico e interiore, The White Lotus 4 si preannuncia ancora una volta come un evento televisivo da non perdere. Per ora non resta che attendere conferme ufficiali, però una cosa è certa: Mike White non ha mai tradito le aspettative. E considerando i presupposti, anche questa volta sarà difficile restare delusi.