The Walking Dead: quando esce, trama e cast

Sta per uscire un nuovo spin-off di The Walking Dead, la serie cult tratta dall’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman. La serie televisiva statunitense basta sulla celebre graphic novel di Kirkman è stata ideata da Frank Darabont e segue le trame del fumetto a livello di linee guida, anche se con diverse novità (come la presenza di personaggi inediti).

Il primo episodio di The Walking Dead è andato in onda su AMC il 31 ottobre 2010, mentre in Italia la serie è stata trasmessa quasi in contemporanea da Fox a partire da novembre dello stesso anno. Ecco quando uscirà lo spin-off della serie che segue le vicende di un gruppo di esseri umani sopravvissuti all’apocalisse zombie.

Trama, data di uscita e cast dello spin-off di The Walking Dead

Lo spin-off di The Walking Dead sarà tutto incentrato sulla figura di Daryl Dixon. The Walking Dead: Daryl Dixon debutterà su Sky e NOW il 2 giugno 2025. Daryl Dixon, uno scontroso trentenne (sulla cinquantina nelle ultime stagioni delle serie originale), con il fratello maggiore Merle è uno dei pochi personaggi a non avere una controparte nel fumetto da cui è tratta la serie.

Daryl è un abile cacciatore e un esperto segugio. Cresciuto duramente dal fratello dopo un’infanzia complicata, segnata da un padre spesso in preda ai fumi dell’alcol, Daryl si è unito insieme a Merle a dei superstiti dopo la diffusione del virus che ha “zombizzato” le persone. Dopo la scomparsa del fratello comincerà a fare amicizia con Rick e col resto del gruppo.

Malgrado il carattere schivo, Dixon ha un forte senso della solidarietà di gruppo. Non ambisce a mettersene a capo. Piuttosto si prodiga per aiutare gli altri senza chiedere aiuto o sostegno per sé. Unico superstite della sua famiglia, si impegna a fondo per rintracciare la piccola Sophia quando si perde nei boschi. Arriva a mettere in gioco la sua stessa vita per riportarla alla madre. Il suo ruolo si rivela decisivo, dato che finisce per diventare il braccio destro del protagonista, il vice sceriffo Rick Grimes.

Nello spin-off a lui dedicato troviamo Daryl inserito in un nuovo contesto: la Francia. Dixon fatica a capire come possa essere finito in quel posto e perché sia in viaggio attraverso un paese devastato. Finisce così per approdare in un’abbazia. Qui un gruppo di suore gli affida le sorti del piccolo Laurent, un undicenne nato all’inizio dell’apocalisse zombie. Le religiose gli chiedono di portarlo in salvo.

Daryl accetta l’incarico e porta con sé Laurent. Nel frattempo non smette di cercare risposte per cercare di tornare a casa. Il suo piano inevitabilmente si complica a causa dei legami stretti durante il suo cammino. A interpretare Daryl Dixon è Norman Reedus. Oltre a lui, il cast dello spin-off sequel di The Walking Dead comprende Louis Puech Scigliuzzi, Clémence Poésy, Laïka Blanc-Francard, Anne Charrier, Romain Levi, Adam Nagaitis, Melissa McBride e Joel de la Fuente.

The Walking Dead, la trama della serie originale

Protagonista di The Walking Dead è il vice sceriffo Rick Grimes, finito in coma a seguito di uno scontro a fuoco con dei fuorilegge. Si risveglia poco tempo dopo, trovando però l’ospedale distrutto e disseminato di cadaveri. Grimes fa in fretta a capire cosa è successo: il virus che pareva sotto controllo prima del suo incidente si è diffuso.

I morti si risvegliano e aggrediscono i vivi, decimandoli sempre di più. Il vice sceriffo dovrà mettere in campo tutte le sue abilità per sopravvivere e fuggire dalla città e andare alla ricerca di altri superstiti rifugiati nei boschi. È qui che ritrova la sua famiglia e Shane, il suo migliore amico.

I sopravvissuti, costretti a spostamenti continui, si accorgeranno che i peggiori nemici non sono i morti che camminano. In un mondo dove a contare ormai è solo l’hobbesiano homo homini lupus, i primi da cui guardarsi sono gli altri esseri umani, mossi unicamente dall’istinto di sopravvivenza.