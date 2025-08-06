La protagonista di The Walking Dead è morta all’età di 33 anni dopo una lunga malattia. L’annuncio è arrivato sui social.

The Walking Dead, come è morta l’attrice Kelley Mack. Età, cause decesso, vita privata e carriera

Il mondo del cinema e delle serie tv è in lutto. Kelley Mack – attrice di The Walking Dead – è morta a soli 33 anni dopo una battaglia contro un glioma, un raro tumore del sistema nervoso centrale. Il decesso è avvenuto lo scorso sabato nella sua città natale, Cincinnati, e ha lasciato un vuoto enorme in tutti coloro che l’hanno sempre amata. Oltre alla serie tv che l’ha resa famosa, lei era una star di molti altri prodotti televisivi e miniserie di successo.

L’annuncio della morte

La sua scomparsa è stata annunciata dalla sorella minore che, sull’account Instagram ufficiale della compianta attrice, ha scritto: “È con indelebile tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra cara Kelley. Una luce così brillante e ardente è passata nell’aldilà, dove prima o poi tutti noi dovremo andare. Kelley è morta serenamente sabato sera circondata dall’affetto dell’amata madre e della zia. Kelley si è già manifestata a molti dei suoi cari in forma di varie farfalle. Ci mancherà così intensamente che è impossibile descriverlo a parole”.

La sorella ha inoltre concluso affermando che Kelley avrebbe voluto che tutti – fan inclusi – sapessero quanto lei li amasse. “E come sua sorella” – ha detto alla fine – “voglio che sappiate tutti quanto è stata coraggiosa, soprattutto quando ha deciso di fare il grande passo per ricongiungersi con Dio. Sono così orgogliosa di lei”.

Chi era Kelley Mack

Originaria di Cincinnati, l’attrice si era approcciata al mondo delle arti visive da piccolissima, quando aveva ricevuto in regalo una videocamera. Si era inoltre diplomata presso la Hindsdale Central High School nel 2010, laureandosi poi in Cinematografia presso la Chapman University nel 2014 e trasferendosi a Los Angeles. Nel corso della sua carriera ci sono stati 35 ruoli da attrice e 5 crediti come produttrice. Il debutto era invece avvenuto con il corto Violet, seguito dalla partecipazione a The Walking Dead 9, dove interpretava Addy, residente della Hilltop Colony. L’attrice era stata anche Penelope Jacobs nell’ottava stagione di Chicago Med.

Sul grande schermo, aveva invece interpretato il ruolo di Alice in Broadcoast Signal Intrsion nel 2021 e quello di Wilda in Delicate Arch nel 2024. Aveva inoltre doppiato Gwen Stacy nel film di animazione premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo.