The Voice Senior supera il 20% e vince la serata, Tradimento oltre il 15% ma non basta. Quarto Grado sfiora l’8%. I dati Auditel del 21 novembre 2025

The Voice Senior si conferma un altro titolo forte per Viale Mazzini. Il programma di Antonella Clerici arriva al 21,8% di Share e conquista la serata del 21 novembre 2025. Un traguardo rilevante per la rete ammiraglia della tv di Stato che può contare anche su un certo tipo di spettacolo, da alternare alla sicurezza delle fiction. Tradimento su Mediaset è largamente staccato, il titolo di Cologno Monzese arriva al 15,4% di Share.

Un gap evidente che, tuttavia, non scoraggia la concorrenza perchè le scelte rispetto ai titoli di importazione sono chiare, aspettando le produzioni originali su cui ci sarà la vera e propria resa dei conti. In termini numerici Mediaset va meglio su Italia Uno: Le Iene presentano Inside raggiunge il 6,2% di Share. Doppia la concorrenza di FarWest che arriva al 3% su Rai3. A parità di contenuto, in questo caso, Cologno Monzese sembra avere la meglio rispetto a Viale Mazzini.

The Voice Senior s’impone su Raiuno, Tradimento largamente staccato

Il programma di inchieste di Salvo Sottile sta attraversando un periodo particolare con dati altalenanti. Le scorse settimane sembrava essere in calo, ma sta recuperando terreno. Il confronto con la concorrenza, stavolta, però non è soddisfacente. Quarto Grado, che predilige maggiormente l’approfondimento piuttosto che le singole inchieste, sfiora l’8% chiudendo al 7,9% di Share. Discorso diverso per Rai2 che ha scelto il film Charlie’s Angels ottenendo il 3,5% di Share.

Punteggio molto simile a quello di Tv8, il canale in chiaro di Sky, che in tema di riproposizioni punta sulla serie dedicata alla vera storia degli 883. Hanno Ucciso L’uomo Ragno totalizza il 2,9% di Share rispetto al primo episodio. Il secondo episodio della serie registra, invece, un crescendo arrivando al 4,4%. L’interesse dell’utente medio è aumentato rispetto al prodotto. Il primo step ha fatto da traino al secondo anche grazie all’attività social. I fan di Pezzali e Repetto, ma non solo, si confermano presenti anche per merito di un nuovo capitolo della serie in lavorazione. Operazione rewatch: riuscita.

Gerry Scotti supera il 29% con La Ruota della Fortuna

Propaganda Live, invece, con Diego Bianchi e le sue inchieste accompagnate da un nutrito parterre di ospiti, ottiene il 5,6% di Share. Un decimo sotto la trasmissione di La7 c’è Fratelli di Crozza, sul Nove, la trasmissione del comico ligure Maurizio Crozza totalizza il 5,5% di Share. Mission Impossible 3, sul Canale 20, arriva al 2,2% di Share. Il film d’azione con Tom Cruise piace ancora e i fan della saga non restano mai delusi.

Cut Off, su Rai4, resta un punto sotto al cult della cinematografica d’azione americana registrando l’1,1% di Share. Fino a prova contraria, su Iris, torna al 2,2% di Share. RaiMovie sfiora l’1% con Taras il magnifico. BakeOff – Dolci in Forno resta sul 3,4% di Share. Il preserale del palinsesto generalista italiano vede Scotti arrivare al 29,1% di Share contro Affari Tuoi al 17,2% di Share. Stefano De Martino largamente staccato da La Ruota della Fortuna rafforzata ulteriormente dopo i recenti esperimenti in prima serata. Canale 5, in access prime time, inizia a guadagnare terreno.