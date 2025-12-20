The Voice Senior, finale al 22,7% di Share. Io Sono Farah resta al 14,7%. La Supercoppa Italiana outsider su Italia Uno. I dati Auditel del 19 dicembre 2025

The Voice Senior chiude in bellezza, Antonella Clerici si conferma leader di ascolti su Raiuno. Il programma ottiene un crescente consenso al venerdì sera. Dopo Tale e Quale Show è lo spettacolo più visto, rispetto alla categoria di format, nel fine settimana generalista contando il numero di spettatori sintonizzati e i picchi di interesse medio. La trasmissione non è mai calata, nel complesso della serata, al momento della chiusura i dati hanno confermato il 22,7% di Share.

Muro apparentemente invalicabile per la concorrenza, Mediaset sceglie la doppietta di soap: Io Sono Farah e La Notte nel Cuore ottengono in totale il 14,7% di Share. La serata sulla rete ammiraglia di Canale 5 non ingrana dopo l’access. Discorso diverso per le reti cadette: Rai2 arriva al 5,6% di Share con Mulan. Il classico Disney chiama a sè un nutrito pubblico di fedelissimi che non rinunciano a tuffarsi in quello che resta un riferimento plurigenerazionale per quanto riguarda l’animazione.

The Voice Senior chiude in crescendo, Io Sono Farah resta indietro su Canale 5

Rai3 propone, invece, il documentario su Pupi Avati. Il ritratto televisivo del regista, dal titolo evocativo: Pupi Avati – Che cinema la vita! raggiunge l’1,4% di Share. Rete4, con Quarto Grado, balza in avanti rispetto alla concorrenza toccando l’8,8% di Share. Italia Uno ritrova la Supercoppa Italiana con il confronto tra Bologna e Inter che anticipa la finale tra i rossoblù e i partenopei di Antonio Conte. Il match ha visto ottenere il 7,7% di Share che sommato al consenso del preserale (perchè la partita è iniziata molto prima a causa del fuso orario dell’Arabia) arriva al 18,6% di Share.

La7 confida sul best di Propaganda Live: i migliori momenti dell’inverno targato Diego Bianchi portano a Cairo il 3% di Share, in attesa di ritrovare le nuove puntate in diretta a partire da gennaio 2026. Tv8, il canale in chiaro di Sky, propone Skyfall. Uno dei capitoli più intensi di 007 che garantisce all’emittente il 2,5% di Share.

Scotti torna ad allungare su Affari Tuoi nel preserale

Warner Bros Discovery, invece, si rifugia ne I Migliori Fratelli di Crozza arrivando al 3,3% di Share. UFO Sweden, presente su Rai4, conquista l’1% di Share. Lo Squalo è in crescita su Iris, il cult movie raggiunge l’1,7% di Share. Leggermente più in alto Il dono più grande, trasmesso su La5, con l’1,8% di Share.

La replica del finale di stagione di Sandokan, su RaiPremium, totalizza lo 0,9% di Share. La Ruota della Fortuna torna a girare nel preserale generalista italiano con il 24,5% di Share, De Martino con Affari Tuoi invece si ferma al 20,3% di Share. Il gioco di Raiuno sembrava aver raggiunto un equilibrio con la concorrenza, la serata scorsa aveva trovato un pari con Canale 5 – in termini di numeri molto importante – che sembra essere già un ricordo. La sfida in access prime time, però, non è ancora finita.