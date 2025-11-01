The Voice Senior, ecco chi prende il posto di Gigi D’Alessio: c’è il nome

Il conto alla rovescia per il ritorno di The Voice Senior è ufficialmente iniziato. Dal 14 novembre, in prima serata su Rai 1, il talent show condotto da Antonella Clerici riaprirà le porte a cantanti over 60, pronti a sfidarsi sulle note di grandi classici e nuove interpretazioni. L’attesa è alta tra i fan, curiosi di scoprire non solo i concorrenti, ma anche chi siederà sulle poltrone rosse dei coach, con il compito di individuare il talento vincente.

La curiosità maggiore riguardava il nome che avrebbe preso il posto di Gigi D’Alessio, punto di riferimento delle passate edizioni. Il cantautore napoletano ha infatti stretto un accordo in esclusiva con Mediaset e si prepara a condurre un nuovo programma insieme a Vanessa Incontrada, lasciando quindi libero un posto. La produzione di Rai 1 ha mantenuto il riserbo fino all’ultimo, ma nelle ultime ore, come annuncia Davide Maggio, la fumata bianca è arrivata: a sostituirlo sarà Nek, volto noto della musica italiana e già coach di Amici nel 2016.

I coach confermati e la nuova edizione

The Voice Senior quest’anno porta tuttavia un’altra novità: accanto a Nek ci sarà Rocco Hunt. Il rapper salernitano dividerà la poltrona con Clementino, già confermato e presente nel cast fin dalla prima edizione. L’accoppiata Hunt-Clementino richiama esperimenti precedenti del programma, come quelli con Al Bano e Jasmine Carrisi nella stagione inaugurale o con i Ricchi e Poveri nella terza. Una formula ormai consolidata che porta appeal al format.

Oltre ai due nuovi arrivi, restano confermati Loredana Bertè e Arisa, artiste amatissime dal pubblico. Insieme a Nek, Rocco Hunt e Clementino, formeranno un quintetto eterogeneo, così da abbracciare generi diversi e seguire i concorrenti con consigli preziosi. La missione dei cinque coach sarà quella di trovare l’erede di Patrizia Conte, vincitrice della scorsa edizione, e guidarlo fino alla finale con strategia e passione.

La struttura del programma rimane invariata: le prime puntate saranno dedicate alle blind auditions, durante le quali i concorrenti si esibiranno di fronte ai coach con le sedie girate, pronti a giudicare solo la voce. Al termine di questa fase, ogni giudice selezionerà sei cantanti per il proprio team, che passeranno al Knock Out. Qui, sarà ancora responsabilità dei coach decidere chi accede alla finale, dove il pubblico da casa, attraverso il televoto, decreterà il vincitore della sesta edizione di The Voice Senior.

La conduzione di Antonella Clerici come sempre promette momenti di leggerezza e emozione, alternati a performance di grande qualità. L’attesa per scoprire chi riuscirà a conquistare il pubblico e la giuria è alta, così come la curiosità di vedere l’intesa tra i nuovi coach.