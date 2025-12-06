The Voice Senior doppia Io Sono Farah: Clerici schiacciasassi del venerdì sera televisivo. I dati Auditel del 5 dicembre 2025

Antonella Clerici è una sicurezza per Viale Mazzini. Queste stagioni per la conduttrice sono una rivincita, anche e soprattutto nei confronti di chi aveva timore – dopo il successo all’ora di pranzo – di affidarle la prima serata. La conduttrice, invece, con The Voice Senior, sta dimostrando non solo di poter affrontare un programma sulla rete ammiraglia ma anche di farlo viaggiare oltre ogni aspettativa. Il programma raggiunge, infatti, il 24,4% di Share.

Una percentuale importante per la rete ammiraglia della Rai, il risultato è ancora più netto se si considera il valore del format sulla concorrenza. Infatti Mediaset ha puntato sulla soap turca Io Sono Farah: il risultato, però, non ha soddisfatto Cologno Monzese. Canale 5 ha totalizzato l’11,2% di Share. Anche volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, Piersilvio Berlusconi non può ignorare il divario con Raiuno. La serie sarà anche d’importazione, ma serve una risposta concreta per evitare un gap eccessivamente penalizzante. Raidue, con Nella tana dei lupi, ottiene il 4,1% di Share.

Quarto Grado al 9%: solo due punti di distanza da Io Sono Farah

Salvo Sottile, grazie alle inchieste proposte su FarWest, porta la terza rete di Viale Mazzini al 3,1% di Share. Rete4, invece, sceglie Quarto Grado arrivando al 9% di Share. Il risultato è buono, ma – in termini percentuali – Cologno Monzese deve guardare il divario minimo tra un format sulla rete cadetta e il corrispettivo sulla rete ammiraglia.

Tradotto ancora meglio: se Canale 5 arriva all’11,2% con una soap di cartello e il talk su Rete 4 ottiene il 9%, quei due punti di differenza sono un problema. Nel senso che la rete ammiraglia dovrebbe, se si vuole avere un buon esito in palinsesto, sorpassare agilmente quella cadetta. Questo teorema vale in ciascuna azienda televisiva. Italia Uno, restando a Cologno Monzese, totalizza il 6% di Share con Le Iene presentano: la cura. Un programma d’inchiesta, così come lo è Inside, che punta a solleticare la curiosità della fanbase.

Propaganda Live torna vicino al 6% con Elodie, Fratelli di Crozza subito dietro

I risultati, in questi termini, sono incoraggianti considerando che la versione classica de Le Iene offre ben altre vette. Le alternative del programma di Davide Parenti hanno comunque standard più che buoni, data anche la composizione interna di palinsesto. La collocazione è buona e una parte di pubblico apprezza.

Ritorna Propaganda Live, su La7, dopo lo sciopero generale dei giornalisti risalente alla scorsa settimana, e raggiunge il 5,9% di Share. La presenza di Elodie, fra gli ospiti di Diego Bianchi, ha incuriosito maggiormente il pubblico giovane con picchi che hanno portato il programma, in alcuni frangenti, a toccare il 6,1% di Share. Poco sotto, invece, Fratelli di Crozza sul Nove con il 5,4% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, con Casino Royale arriva all’1,9% di Share.

De Martino tallona Scotti in access prime time

Code Name Bashee, sul Canale 20, si accontenta dell’1,7% di Share. Mentre Rai4 raggiunge l’1,4% di Share con Body Cam. Un decimo più su, all’1,5% di Share, c’è Iris con Invictus Man – L’invincibile. La replica di Sandokan, invece, conquista il 2,3% di Share su RaiPremium. RealTime ottiene il 3,8% di Share con BakeOff – Dolci in Forno.

Il preserale italiano, invece, ha visto Gerry Scotti arrivare al 26,5% di Share con La Ruota della Fortuna, mentre Stefano De Martino con Affari Tuoi ottiene il 23% di Share. La sfida tra i due format è sempre più intensa e la differenza, ora, è minima. Le prossime settimane, se i trend si confermano sulla stessa lunghezza, potrebbe essere ipotizzabile un ulteriore avvicinamento. De Martino ha riguadagnato terreno sulla concorrenza e il margine tra i due format è sempre più sottile.