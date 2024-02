Gli spin-off di The Voice sono ormai un marchio di garanzia per Raiuno. Così, l’esperimento riuscito di The Voice Kids, torna The Voice Senior 2024, quarta stagione del talent show riservato agli over 60 che è diventato un appuntamento per milioni di telespettatori. Anche questa edizione presenta alcune novità: se volete sapere quali, proseguite nella lettura!

The Voice Senior 2024, quando inizia?

La quarta edizione del talent show va in onda da venerdì 16 febbraio, alle 21:30, su Raiuno ed in streaming su RaiPlay.

The Voice Senior 2024, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della quarta edizione sono sette: cinque sono Blind Audition, una è il Knock Out (ovvero la semifinale) e l’ultima è riservata alla finale che proclama il vincitore o la vincitrice.

The Voice Senior 2024, quando finisce?

L’ultima puntata del programma, quindi la finale, dovrebbe in onda venerdì 29 marzo, ma considerato che è Venerdì Santo e Raiuno manderà in onda la diretta della Via Crucis da Roma, è probabile che la data sia anticipata.

Chi sono i giudici di The Voice Senior 2024?

La quarta edizione conferma tre dei quattro giudici dell’edizione scorsa, ovvero Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Al posto dei Ricchi e Poveri, invece, c’è Arisa.

Chi conduce The Voice Senior 2024

Alla guida del programma c’è ancora una volta Antonella Clerici. La conduttrice di È sempre mezzogiorno è al timone dello spin-off di The Voice fin dalla sua prima edizione, nel 2020; dal 2023 conduce anche The Voice Kids.

The Voice Senior 2024, come funziona?

Il meccanismo del gioco resta uguale rispetto al passato. I concorrenti, tutti over 60, si esibiscono davanti al pubblico, ma i quattro giudici possono solo sentire la loro voce, con le sedie girate verso il pubblico. Se la voce e solo quella li convincerà, potranno girarsi e finalmente vedere chi sta cantando. Girarsi equivale a far entrare il concorrente nella propria squadra. Se si gira più di un giudice, tocca al concorrente decidere con chi andare.

I giudici hanno altri due pulsanti extra a disposizione: il “Blocco”, che impedisce ad un altro coach di scegliere il concorrente, e la novità del tasto “Seconda Chance”, che consente a ogni coach di far esibire di nuovo un concorrente nel caso in cui non abbia convinto nessuno al primo tentativo.

Dopo le cinque puntate di Blind Audition, la sesta è quella dei Knock Out, ovvero la semifinale, in cui i talenti di ciascuna squadra si sfidano fra loro con il proprio cavallo di battaglia. È il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nella gara e solo tre concorrenti per team accedono alla Finale, dove è il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare chi vince la quarta edizione.

The Voice Senior è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.

The Voice Senior è in diretta?

No, il programma è registrato dallo studio 2000 del centro di produzione Rai di Via Mecenate a Milano. Solo la finale, in cui può votare il pubblico da casa tramite il televoto, è in diretta.

The Voice Senior, casting

I casting per l’edizione 2024 si sono chiusi, ma nel caso di rinnovo per una quinta edizione, la produzione sarà in cerca di nuovi concorrenti. Chi volesse partecipare può chiamare lo 02 39 19 86 00.

The Voice Senior su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere The Voice Senior su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.